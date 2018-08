Zleva Matyáš Hložek, Seung Hwan Lee, David Novotný a Marcela Březinová. FOTO – Haló noviny/Marcela ŠPIČKOVÁ

Mister International obdivoval Prahu

Až budete číst tyto řádky, bude už známé, kdo se stal nejkrásnějším pánem České republiky pro tento rok. Finále soutěže Muž roku 2018 se uskutečnilo v pátek večer v Náchodě a my hned příští týden s čerstvým vítězem přineseme v příloze Bonus Pro Vás rozhovor. Ještě předtím se však ve středu konalo zajímavé setkání novinářů s úřadujícím Misterem International, tedy mezinárodním králem krásy a šarmu, Seung Hwan Leem z Koreji. Do obchodu Bernhardt v pražské pasáži Černá růže dorazili při této příležitosti i zpěvačka Marcela Březinová či úřadující Muž roku Matyáš Hložek.

Ředitel soutěže David Novotný prozradil, že program korejského hosta je velmi nabitý. Nechyběla v něm například návštěva náchodského zámku, tamního domova důchodců či města Kadaň. Ale pochopitelně by byl hřích, kdyby si to Seung Hwan Lee nejprve neužil v hlavním městě Praze. »Navštívil staré město a vykoupal se i v pivní lázni, aby viděl, co je typickým nápojem pro Čechy,« prozradil Novotný. »Nejvíce se mi líbil staroměstský orloj a řeka Vltava,« připojil Seung Hwan Lee.

Povaha je důležitější než vzhled

Na otázku Haló novin, co je podle něj důležitější v soutěžích mužské krásy – jestli vzhled, nebo povaha – odpověděl korejský elegán jednoznačně. »Povaha. Protože dobře vypadají všichni finalisté!«





Pokud by ale měl něco soutěžícím poradit ze své vlastní zkušenosti, tak především to, aby si finále užili. »Nejdůležitější jsou mezilidské vztahy, a ty musí fungovat. A pak je důležité, aby si člověk vychutnal tu neopakovatelnou atmosféru,« uvedl pro náš list. Takhle to měl on sám, když coby student poprvé nakoukl do světa modelingu a stal se nejkrásnějším mužem planety. Otevřela se mu tím celá řada dosud nerealizovatelných možností. Hlavně si pochvaluje, že může cestovat. »Přineslo mi to nové zážitky a zkušenosti, o kterých se mi až doposavad ani nesnilo. Byl jsem díky úspěchu v soutěži v Thajsku, Hongkongu a dalších sedmi zemích. V Evropě jsem ale poprvé. Vždycky jsem se sem chtěl podívat a jsem rád, že se mi to teď splnilo právě tady v České republice. Moc se mi tu líbí, užívám si to,« řekl Seung Hwan Lee velmi dobrou angličtinou.

Studuje sportovní management a v budoucnu by se rád uplatil právě v tomto oboru. To, jak blízko má ke sportu, naznačil i první den své návštěvy Prahy. Kromě zmiňované prohlídky pamětihodností si stihl i zacvičit ve fitness centru.

Co ale až do doby slavnostního setkání v obchodu Bernhardt Na Příkopech nestačil, je obdivovat pověstné krásy českých žen. »Kdokoli se mnou mluví, ptá se mě právě na české ženy. Prý jsou nejkrásnější na světě. Podezřele často se tahle informace opakuje, ale mě nejprve zajímala kultura a památky,« uvedl úřadující Mistr International. A překvapil tím mnohé…

(pk)