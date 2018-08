10 věcí, které dělají Ukrajinu Ukrajinou

O Ukrajině toho na stránkách Haló novin píšeme poměrně hodně. Bohužel v posledních letech většinou ne v pozitivním duchu, zato však jako jedni z mála pravdivě. Nejinak tomu bude i dnes, ovšem tentokrát si odmyslíme jakékoli politické souvislosti a projdeme tuto krásnou zemi přesně v duchu našeho letního seriálu po zemích na východ od našich hranic. Toto desatero činí Ukrajinu Ukrajinou…

Kyjevská Rus

Osídlení dnešní Ukrajiny je doloženo od 5. tisíciletí př. n. l., ze kterého pocházejí nálezy artefaktů tripolské kultury. Ve starověku byl jih Ukrajiny periferií antického světa: existovalo zde království Skythů, o jejichž životě podává zprávu řecký historik Hérodotos, a na Krymu i na pobřeží Černého moře vznikaly řecké a později gótské kolonie. Další dějiny jsou spojeny především se slovanským osídlením a se slavnou Kyjevskou Rusí, která vstoupila do historie jako první východoslovanský stát. Klíčovým letopočtem je rok 882, kdy novgorodský kníže Oleg ovládl Kyjev, který předtím platil tribut Chazarské říši. Kyjevská Rus sahala nejen na území dnešní Ukrajiny, ale i do Ruska a Běloruska. První komplex zákonů v těchto zemích pod názvem Ruská pravda sepsal veliký kníže kyjevský Jaroslav Moudrý.

Velikost

Není to tak dávno, co jsme v našem cestovatelském seriálu psali o Rusku jako o neuvěřitelném kolosu, co se týče rozměrů této země. Když přijmeme to, že jeho převážná část leží v Asii, pak platí, že největším státem v Evropě je Ukrajina s rozlohou 603 628 km2. Je to unitární stát, který se dělí na 24 oblastí a dvě města se zvláštním statusem (Kyjev a Sevastopol). Podle jednoho z výkladů je na Ukrajině geografický střed Evropy. Místní tvrdí, že se nachází v blízkosti ukrajinského města Rachiv v Zakarpatské oblasti, ovšem o tento »titul« ve skutečnosti usiluje více zemí. A tak záleží na tom, jaký výklad si vyberete. Oproti tomu primát ve velikosti země je samozřejmě nezpochybnitelný…

Příroda

To je něco, co musí zákonitě obdivovat každý návštěvník Ukrajiny bez ohledu na to, jaký typ dovolené preferuje. V zemi najde rozlehlá pohoří v čele s ukrajinskými Karpaty, jejichž součástí je i nejvyšší vrchol země - 2061 metrů vysoká hora Hoverla. Kontrastem k nemalým nadmořským výškám jsou úrodné nížiny a planiny a hlavně pohádková údolí, rokle a soutěsky v povodí řeky Dněpr v centrální části státu. Ta protíná Ukrajinu ze severu na jih a rozděluje ji na dvě části, »levobřežní« a »pravobřežní«. Nu, a kdo má rád lesy, rovněž si přijde na své. A možná i potká nějaký cenný zvířecí exemplář - vlci, lišky či divoké kočky, to jsou typické zdejší šelmy. Když se budete dobře dívat vzhůru, spatříte celou řadu skvostů ptačí říše. A možná vám mnohé bude připomínat i naši vlast…

Památky

Vedle parkového komplexu Sofijivka, který je vyhledáván turisty z celého světa a zřejmě by patřil do výše uvedeného tematického celku, či černobylské elektrárny, patří mezi nejvýznamnější pamětihodnosti země komplex jedinečných starobylých staveb ležící v Kamenci Podolském v blízkosti hranic s Rumunskem a Moldávií nebo Chotyňská pevnost, jež byly v roce 2007 zařazeny mezi tzv. Sedm divů Ukrajiny. Sem patří i pravoslavný chrám sv. Sofie (na snímku) v hlavním městě Kyjevě, který je navíc zapsán také na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. A když už je řeč ukrajinské metropoli, nelze nezmínit historickou ulici Andriyivskyi Uzviz, jež patří mezi nejkouzelnější na světě, či jedinečný klášterní komplex Kyjevsko-pečerská lávra.

Místní kuchyně

Ukrajinská kuchyně je založená na místních plodinách, jež si lidé velmi často zcela sami vypěstují na zahrádkách. Všude se to hemží čerstvým ovocem a zeleninou, ale také houbami a lesními plody. Ukrajinci hojně zavařují kompoty a nakládají například okurky, což se stává zdrojem jejich potravin v zimě. Je třeba se smířit s tím, že v mnoha restauracích nedostanete to, co najdete na jídelním lístku. Zatímco pro návštěvníky je totiž vše za hubičku, pro místní je návštěva restaurace jen velmi výjimečným svátkem. A typické místní speciality? Kromě tradičního boršče, zvěřiny a ryb například holubci (závitky plněné směsí kořeněného masa a rýže nebo pohanky dušené v rajčatové omáčce), pirožky z kynutého těsta plněného např. masem, vejci, bramborami, zelím, houbami či tvarohem, případně varenyky (plněné těstovinové taštičky podobné italským ravioli).

Doprava

Doprava, ať už letecká, námořní nebo klasická městská, se nijak neliší od toho, na co jsme zvyklí z našich luhů a hájů. Přesto bychom rádi zmínili dvě zajímavosti, o nichž jste možná neměli ani tušení. U té první zůstaneme v Kyjevě – vězte, že zdejší stanice metra Arsenalnaya je světově nejhlouběji umístěnou stanicí metra (105 metrů pod zemí). No a druhá zmínka bude patřit jedné velké turistické atrakci, kterou je takzvaný Tunel lásky. Jedná se o vskutku jedinečný přírodní úkaz, kdy stromy obklopující železniční trať vytvářejí svými větvemi dlouhou zelenou bránu, kterou jen sem tam proniknou sluneční paprsky. Tento skvost, měřící zhruba tři kilometry, se nachází u města Klevan. Vyhledávají ho nejen fotografové, ale především zamilované páry z celého světa. Prostě romantika jako vyšitá…

Sport

U většiny zemí, kterým věnujeme náš letní cestovatelský seriál, jsme zmínili sport. Aby ne, v dnešní době baví nejen muže, ale i ženy. Je to zdroj oddechu, koníček i prostředek k národní hrdosti. V Ukrajině mohou být náležitě pyšní hned na několik reprezentantů. Jako první vám jistě – i s ohledem na politické působení - naskočí jméno mistra světa v boxu Vitalije Klička a jeho bratra Volodymyra, ovšem pokud hledáme nejslavnějšího sportovce Ukrajiny všech dob, je volba nad slunce jasnější. Ano, hádáte správně, je jím skokan o tyči Sergej Bubka. Olympijský vítěz, šestinásobný mistr světa, mistr Evropy a nejlepší sportovec světa pro rok 1997 získával medaile jak pod hlavičkou mateřské země, tak pod značkou SSSR. Značnými úspěchy se chlubí také ukrajinské fotbalové kluby Dynamo Kyjev a Šachtar Doněck, šachisté či plavkyně Jana Klokočková, čtyřnásobná olympijská vítězka.

Náboženství

Možná byste očekávali vyšší číslo, ale šedesát procent je objektivní stav věřících, lépe řečeno těch, kteří se na Ukrajině za věřící označují. Nejvíce nábožensky založen je západ země, zatímco v průmyslových oblastech, zejména na Donbasu, má silnou pozici ateismus. Převládajícím náboženstvím je pravoslavné křesťanství, ovšem zejména v Haliči a okolí převládá řeckokatolické vyznání. V některých oblastech jsou výraznější menšinou též římští katolíci, kteří tvoří necelá dvě procenta ukrajinských věřících. Minoritními náboženstvími, jež však obě mají na Ukrajině dlouhou tradici, jsou též judaismus a islám. Na snímku je Počajivská lávra, která platí za největší poutní místo západní Ukrajiny.

Kultura

Národním básníkem je především Taras Ševčenko, jehož sochu dnes najdeme v téměř každém ukrajinském městě, ale vedle něj také Ivan Franko a Lesja Ukrajinka. Průkopníkem moderní ukrajinské literatury byl Ivan Kotljarevskyj, ovšem celosvětově nejznámějším jménem je bezpochyby světově proslulý satirik Nikolaj Vasiljevič Gogol. Zabrousíme-li do světa hudby, pak je nejslavnějším skladatelem narozeným na území dnešní Ukrajiny ruský skladatel, pianista a dirigent Sergej Prokofjev. Hereckou hvězdou současnosti je především kyjevská rodačka Milla Jovovichová, která přes modeling dobyla Hollywood. Začala v patnácti letech v romanci Návrat do Modré laguny, ale pak skončila u drsnějších snímků, jakými jsou například sci-fi Pátý element či hororová série Resident Evil.

Průmysl

Ukrajinské nerostné bohatství se stalo jedním z pilířů sovětské ekonomiky. Nejdůležitějším sektorem je těžba černého uhlí v oblasti Donbasu (s hlavními centry Doněck a Luhansk), který je zároveň hlavním průmyslovým regionem země: ročně se zde v uplynulých letech vytěžilo až 200 milionů tun uhlí a vyrobilo se 50 milionů tun oceli. Významný je dále zejména strojírenský, chemický a potravinářský průmysl. Co se týče zemědělství, možná vás překvapí, že Ukrajina je jedním z největších vývozců obilí na světě. Možná ještě více ale země vydělává na upomínkových předmětech, kterými jsou vesměs umělecká díla – od obrazů, přes porcelán, až po šperky – vše za rozumné ceny…

Stránku připravil Petr ŠPIČKA