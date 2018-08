Posvětil to historický ústav

To se u nás rozmohl takový divný zvyk dávat sochám historických osobností nové cedule, které mají »ponovu«, tedy podle mínění těch, kteří jsou zrovna u moci, vysvětlovat historické události. Pravicová radnice Prahy 6 vedená starostou Kolářem z TOP 09 v těchto dnech završila, co slíbila: u sochy sovětského maršála, který velel rudoarmějcům osvobozujícím severní, východní a střední Čechy včetně hlavního města, odhalila novou informační desku, která ve trojím jazykovém provedení sděluje jakýsi Koněvův válečný a poválečný životopis. Jenže v textu něco chybí, a i v tom, co je na desce vyryto, shledávám nedostatky.

»Maršál Ivan Stěpanovič Koněv velel 1. ukrajinskému frontu, jehož jednotky byly nasazeny k závěrečnému útoku na Berlín…« Tak zní úvod první věty. Povšimněte si, že absentují dvě důležitá slůvka, čeho bylo vojenské uskupení 1. ukrajinský front součástí. Bylo součástí Rudé armády. O ní však na desce není žádná zmínka a já si to vysvětluji tím, že zadavatelé nového textu se snaží o to, aby Rudá armáda-osvoboditelka byla z historie zcela vymazána. Navíc se nyní hodí, že je ve veřejném prostoru fixováno cokoli ukrajinského, aby se zvýšil kredit současného vedení Ukrajiny. Zde si neodpustím vzpomínku na výrok jistého polského politika, který v lednu 2015, když probíhaly velké oslavy výročí osvobození nacistického KT Osvětim, řekl, že lágr osvobodili především Ukrajinci. U inteligentních lidí si vysloužil posměšek za neznalost dějepisu. V sestavě Rudé armády bojovali příslušníci různých národností SSSR, ale nikoli výlučně Ukrajinci.

A ona Osvětim - tedy fakt, kdo osvobodil vězně tohoto koncentračního tábora - je také spojena s Koněvem. První do tábora vstoupili vojáci 60. armády generála Kuročkina, která spadala do sestavy 1. ukrajinského frontu Rudé armády vedeného právě Koněvem. A tato skutečnost na desce uvedena není! Uvážíme-li, že právě den osvobození Osvětimi, 27. leden, je z rozhodnutí OSN Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, považuji neuvedení této informace za hanebné.

Vágní je i druhá část již zmíněné věty, že Koněvovy »jednotky byly nasazeny k závěrečnému útoku na Berlín«. Ony přece nebyly pouze nasazeny, aniž by byla známa úspěšnost jejich mise. Ony se přece podílely na úspěšné porážce Berlína coby symbolu hitlerovské moci!

Pražané, kteří se toto pondělí sešli u Koněvovy sochy, aby oslavili 75. výročí vítězství v kurské bitvě, na čemž měl Koněv také svůj podíl, odmítli, aby osvobození Prahy od fašismu bylo redukováno pouze na výraz, že Koněvovy jednotky »jako první vstoupily 9. května 1945 do Prahy«. Novodobí přepisovatelé historie chtějí vymazat z povědomí občanů, že samozřejmě teprve příjezd silné armády, jež se stala postrachem pro nacistická vojska, byl impulsem, jenž dotlačil téměř milionovou německou armádu (skupina armád Střed) polního maršála Schörnera ke složení zbraní. Kdo si myslí, že to bylo jinak, je naivní.

Je mi s podivem, že nové znění desky posvětil Vojenský historický ústav…

Monika HOŘENÍ