Praha není stádo?

Musí se přiznat, že z hlediska frekvence názorné agitace a propagandy se v Praze už někdy od dubna nebo května asi nejvíce činí »reinkarnovaná« ODS. Nejprve zaplavila metro, tramvaje a vlastně celou Prahu plakáty, billboardy, polepy a dalšími osvědčenými nástroji propagace konstatováním, že »Zpovykaní Pražáci volí ODS«. Tím samozřejmě urazila všechny ty Pražáky, kteří netušili, že naráží na jeden výrok milované pražské primátorky, který zrovna oni neznali. To je ale jejich chyba, že neznali to, co mají propagandisté ODS za všeobecně známé.

Hned poté vyrukovala ODS se vzkazem: »Bolševická vládo, Praha není stádo, Praha volí ODS.« Každý, kdo do Prahy přijel z venkova, asi moc nechápal, co se to vlastně děje, ale myslím si, že se v Praze určitě našlo dost »správně zblblých« spoluobčanů, kteří byli hrdí, jak vysoké mínění o nich ODS má. Jen snad jednu poznámku na okraj v této souvislosti. Chápu, že upřímnost se v politice moc nenosí, ale mohli tam aspoň ze slušnosti kurzívou nebo v závorce doplnit - (bohužel už) není stádo...

Chápu, že panu Fialovi a spol. se stýská po těch zlatých časech, kdy Praha stádo byla a kdy politologové tvrdili, že kdyby v Praze kandidovala tenisová raketa páně předsedy ODS, byla by zvolena. No a co by si mohla ODS přát víc, než aby se tyto stádní časy vrátily…

A teď tu máme třetí vlnu názorné agitace, kde ODS slibuje: »Splníme Vaše očekávání.« Teď už asi zbývá jen si počkat a časem zjistit, kohože očekávání to v roce 2018 slibovala ODS splnit. Jen pevně doufám, že nepůjde o stejnou cílovou skupinu, jejíž přání v Praze ODS obětavě plnila, když tu skoro 20 let vládla minule. A vládla tu takovým bezohledným a kořistnickým způsobem také právě proto, že Praha stádo byla. Tak uvidíme.

Lubomír LEDL, kandidát do Zastupitelstva hl. m. Prahy, místopředseda Strany demokratického socialismu