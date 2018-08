Úskalí předvolebních sloganů

V minulých dnech se s předvolebními poutači roztrhl pytel. A to by člověk neřekl, co všechno dokážou politické strany a různá uskupení vymyslet a občanům naslibovat, aby v nadcházejících komunálních volbách dali hlas právě jim.

V těchto souvislostech mě napadá scéna ze starého českého filmu s Vlastou Burianem Nejlepší člověk, kdy starosta, jeden z pětice vůdců města, kteří se přes své korupční skandály považovali za nejlepší lidi, na předvolebním shromáždění hrdě prohlásil: Postavíme si nad městem rozhlednu. Aby se tak tím naplnil jeden z mnoha dříve nenaplněných předvolebních slibů.

Někdy se člověk domnívá, že ho některé subjekty, lačnící po komunální moci, mají až za blbce anebo si spíš nevidí do úst.

Tak například na poutači ODS, vyvedeném v pozoruhodné psychedelické modrobílé grafice, jasnovidci MUDr. Bohuslav Svoboda a Alexandra Udženija slibují, že »Splníme vaše očekávání«. Je fakt, že například MUDr. Svoboda coby porodník by mohl pomoci mnohé nastávající matce její očekávání splnit. Ale na druhou stranu, co když mnozí z občanů – a já s nimi – »mají očekávání«, že tato podivným financováním a privatizacemi, korupcemi a nehoráznými a podvodnými církevními restitucemi neblaze proslulá strana konečně odejde z politické scény? Splní nám také tohle naše očekávání? A protože pochopitelně nesplní, je ODS jako vždy – nedůvěryhodná, když se mi nechce říct natvrdo, že zase lže.

To Zelení naopak slibují konkrétní věc, a sice úklid svinčíku v různých pražských zákoutích a na veřejných prostranstvích. Ačkoliv jako člen trojkoalice s lidovci a STANem na to měli minimálně poslední čtyři roky. Předpokládám, že k tomu úklidu využijí pracovně nevyužitých pracovitých rukou různých vágusů, co na vás před hlavním nádražím, ale i jinde, somrují cigáro, a po nichž ten svinčík v mnoha případech zůstává.

Když jsem zmínil ty lidovce, jejich slogan je také pěkný – »Malé kroky – velké změny«. Tak jsem zvědav, pokud se dostanou do pražských zastupitelstev, co teď chtějí měnit, když přitom doposud všechno pomáhali budovat.

Avšak nejpůvabnější slogan vymyslely moudré hlavy v kancelářích TOP 09 a STANu. Tyto strany slibují, že »Zavedeme do Bohnic elektrobus«! Pro neznalé Prahy, Bohnice jsou jednak rozsáhlé pražské sídliště a jednak v Bohnicích sídlí proslulá psychiatrická léčebna. Když vnučka mého kamaráda nápis na předvolebním poutači přeslabikovala, zeptala se ho s dětskou bezelstností: »A dědo, proč do Bohnic zavedou jen jeden elektrobus?«

Napřed jsem se rozesmál, ale pak jsem jí musel dát za pravdu a zároveň se v duchu ptal: Bude ten elektrobus jezdit jenom do blázince, nebo doplní ty desítky autobusů, které v šesti denních a jedné noční lince dopravně obsluhují sídliště pro 40 tisíc obyvatel? A jak přitom poznám, který z nich je ten elektrobus? To bude mít na střeše symbolický pantograf, protože je jasné, že bude jezdit na baterky? Na baterky jsou, zdá se, také politici TOP 09 a STANu, přesto doufám, že už jistě mají v kapse smlouvu s dodavatelem a výrobcem onoho elektrobusu, když věří, že v komunálních volbách na Praze 8 s tímto slibem uspějí. Ale to by nakonec přece jenom možná byla lepší ta slibovaná »nad městem rozhledna«.

Miroslav KANTEK