Kterak »čtyřky« nosí smůlu

Je zřejmé, že v zemi tak obrovské rozlohy a historie, jako je Čína, se za spoustu let vytvořilo mnoho různých pověr i všelijakých zvláštností. Nyní se s nimi každodenně setkávám, často se jim divím a rád si je nechám vysvětlit.

Jeden můj kolega novinář mi například s vážnou tváří vyprávěl, že při chůzi po schodišti zásadně nikdy schody nepočítá. Protože pokud by se při počítání byť jenom jednou spletl, špatně by to s ním v budoucnu dopadlo. Podle pověry by se prý propadl do suterénu pod schodištěm, kde by bylo jeho tělo navěky spoutáno řetězy. Zdánlivě mi to připomnělo našeho kostlivce ve skříni, v Číně tedy spoutaného kostlivce, a to v suterénu pod schodištěm. Když tedy nyní společně stoupáme po onom pomyslném, kroutícím se schodišti, tak jako další zvláštnost uvádím, že právě v Číně byste v mnoha mrakodrapech marně hledali čtvrté patro, protože hned po třetím patře následuje páté. A to z prostého důvodu, čtyřka je v čínské kultuře velmi nešťastné číslo. Výslovnost zmíněné číslovky je totiž podobná slovu smrt. Na druhou stranu na této zvláštnosti můžete i ušetřit, protože například telefonní čísla mobilů, obsahující nějakou čtyřku, se prodávají se slevou, na rozdíl třeba od magického čísla osm.

Ale pojďme pryč od čísel, třeba ke sportu. Nedávno mi kdosi odpověděl na otázku, proč je v Číně tolik populární basketbal? Je to prý proto, že si malí kluci hrající košíkovou jednoduše myslí, že pokud budou pěstovat tento druh sportu, budou v dospělosti vysocí. Podle jakési logické přesmyčky, že přece hráči basketbalu jsou vysocí, takže hraní košíkové musí podporovat růst těla.

A u těla zůstaneme i při popisování další zvláštnosti, kterou je možno nyní, za parných letních podvečerů, pozorovat v místních parcích. Potkávám tam totiž řadu mužů, kteří mají vyhrnutá trička, dávajíc na odiv svoje břicha. Chtějí se údajně nejenom ochladit, ale i nabrat čistou energii, a to právě prostřednictvím svého pupku.

No a víte třeba, proč si žádný čínský podnikatel nikdy nepořídí do kanceláře želvu, nebo proč v Číně existují drobné peníze v podobě mincí a zároveň i papírových bankovek? Tak to vám prozradím zase příště.

Radovan RYBÁK, Peking