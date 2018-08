Španělská vláda nechá ostatky Franka přemístit

Španělská vláda včera schválila dekret o odstranění ostatků diktátora Franciska Franka z památníku v Údolí padlých nedaleko Madridu.

Novináře o tom informovala vicepremiérka Carmen Calvová. Dekret by měli příští měsíc schvalovat poslanci, kteří ho podle španělských médií zřejmě schválí; stačí k tomu prostá většina. Proti chtějí hlasovat jen zákonodárci Lidové strany (PP), a ti mají 134 ze 350 křesel dolní komory. Zástupci strany Ciudadanos avizovali, že se zdrží hlasování. Ostatní strany zřejmě dekret podpoří.

»Frankova hrobka je neúctou k obětem, které jsou v Údolí padlých pohřbeny,« uvedla Calvová s odkazem na 34 000 obětí z obou táborů španělské občanské války. Ta stála v letech 1936 až 1939 životy půl milionu lidí a rozpoutal ji pučem proti republikánské vládě Franco.

Dekret bude mít platnost 12 měsíců, během nichž by se měla exhumace ostatků uskutečnit. Calvová na tiskové konferenci řekla, že nepředpokládá, že by to trvalo tak dlouho. Ve čtvrtek mluvčí vládní socialistické strany v parlamentu Adriana Lastraová médiím řekla, že přesný termín vláda předem zřejmě neoznámí, aby se vyhnula demonstracím a protestům.

Odstranění Frankových ostatků slíbila vláda Pedra Sáncheze už v červnu, krátce po svém nástupu do úřadu. Vyvolala tím souhlasné i negativní reakce. Na manifestacích proti přemístění ostatků minulý měsíc příznivci generála Franka zdvihali ruce ve fašistickém pozdravu a mávali frankistickými vlajkami. Někteří Franka stále obdivují, mimo jiné jako obránce katolické víry proti komunistům či za to, že ušetřil zemi bojů ve druhé světové válce.

Už loni v květnu španělský parlament vyzval tehdejší lidoveckou vládu Mariana Rajoye, aby Frankovy ostatky s ohledem na úctu k obětem jeho diktatury odstranila. Rajoyova vláda ale výzvě nevyhověla.

Právní kroky k exhumaci by měly začít už příští pátek, řekla Calvová. Podle serveru eldiario by pak měla začít běžet 15denní lhůta, v níž mohou vládní dekret napadnout u soudu ti, kterých se týká. Stejně dlouhou lhůtu podle serveru eldiario dostane posléze rodina na to, aby rozhodla, kam mají být ostatky přemístěny. »Pokud se rodina nevyjádří, rozhodne vláda o místě, kam ostatky Franka uloží,« řekla Calvová. Podle serveru eldiario by Franko mohl skončit ve společné kostnici.

(čtk)