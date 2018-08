Kajakář Josef Dostál obhájil zlato v závodě na 500 m. FOTO - josefdostal.cz

Dostál je opět mistr světa na 500 m

Kajakář Josef Dostál obhájil na mistrovství světa v Portugalsku titul na trati 500 metrů a získal čtvrté zlato v kariéře. Kanoista Martin Fuksa triumf z loňského šampionátu v Račicích nezopakoval, ale dojel si pro bronz.

Dostál má nyní ze světových šampionátů již osm medailí. Dnešní vítězství vybojoval vynikajícím závěrem, v němž odsunul na druhé místo spolufavorita Němce Toma Liebschera. "To je pro mě obrovská satisfakce. Musím říct, že tahle moje poslední pětistovka, to byl takový zlatý hřeb těch dvou let," řekl novinářům Dostál, který se hodlá znovu soustředit na olympijské disciplíny. Třetí za ním a Liebscherem skončil Maďar Bence Nádas.

Fuksa na pětistovce prohrál poprvé v sezoně. Obhájce titulu porazili ve finále jeho dva největší rivalové, zvítězil Brazilec Isaquias Dos Santos, stříbro vybojoval Němec Sebastian Brendel. Fuksa uznal, že na něj před závodem dolehl tlak pramenící z jeho letošní dosavadní neporazitelnosti. "Byl jsem hodně nervózní. Ale byla to taková jiná nervozita. Je to docela těžké, musím upřímně říct," svěřil se.

V jízdě udělal několik technických chyb, ale i z bronzu měl radost. "Pro mě to rozhodně neúspěch není, bronzová medaile je super," poznamenal majitel sedmi cenných kovů z mistrovství světa.

Oba čeští medailisté budou mít další šanci rozšířit svou sbírku úspěchů v sobotu. Fuksa bude obhajovat titul na kilometrové trati, na které se stejně jako na pětistovce kvalifikoval přímo do finále. Dostála, jenž byl vloni v Račicích na kilometru třetí, čeká nejprve semifinálová jízda. Závodit bude také na čtyřkajaku.

Deblkanoisté Filip Dvořák a Tomáš Janda obsadili ve finále kilometru sedmé místo, kajakářka Anna Kožíšková dojela na stejné trati devátá.

Jakub Špicar a Daniel Havel, kteří v dopoledním semifinále na postup do bojů o medaile nedosáhli, skončili v kategorii deblkajaků na kilometru třetí ve finále B.

500 m:

Muži:

C1: 1. Dos Santos (Braz.) 1:49,203, 2. Brendel (Něm.) 1:49,496, 3. Fuksa 1:50,143.

K1: 1. Dostál 1:37,905, 2. Liebscher (Něm.) 1:38,912, 3. Nádas (Maď.) 1:39,516.

Ženy:

C1: 1. Kuračová (Rus.) 2:10,991, 2. Nazdrovová (Běl.) 2:11,631, 3. Vincentová (Kan.) 2:12,148.

1000 m:

Muži:

C2: 1. Oeltze, Kretschmer (Něm.) 3:38,207, 2. Madrigal, Enriquez (Kuba) 3:39,462, 3. Šamšurin, Pěrvuchin (Rus.) 3:40,647, ...7. Dvořák, Janda 3:45,837.

K2: 1. Hoff, Gross (Něm.) 3:15,797, 2. Cubelos, Peňa (Šp.) 3:16,617, 3. Tomičevič, Zorič (Srb.) 3:17,407, ...finále B: 3. Špicar, Havel 3:19,654.

Ženy:

K1: 1. Bodonyiová (Maď.) 4:02,892, 2. Broughtonová (Brit.) 4:03,927, 3. Hartleyová (JAR) 4:04,017, ...9. Kožíšková 4:17,438.

K2: 1. Csipesová-Galbácsová, Medveczká (Maď.) 3:39,811, 2. Iskrzycká, Paszeková (Pol.) 3:43,758, 3. Brüsslerová, Gebhardtová (Něm.) 3:45,091.

200 m:

Muži:

C2: 1. Saladucha, Machlaj (Běl.) 37,646, 2. Sliwinski, Lubniewski (Pol.) 37,816, 3. Kovalenko, Štyl (Rus.) 37,993.

(red)