Babiš slíbil růst platů nepedagogů o 10 procent

Platy nepedagogických pracovníků ve školství by v příštím roce měly vzrůst o deset procent. Premiér Andrej Babiš (ANO) to včera slíbil zástupcům školských odborů.

Návrh rozpočtu školství dosud počítal s růstem platů nepedagogů o šest procent. Slibované navýšení o desetinu se netýká ostatních nepedagogických pracovníků ve veřejné správě, pro které vláda navrhuje šestiprocentní růst sumy na platy. »Dohodli jsme se se školskými odbory, že od 1. 1. 2019 navýšíme učitelům platy o 15 procent a nepedagogickým pracovníkům o deset procent. Držíme dohody, které jsme pracovníkům ve školství dali. Kvalita vzdělání a spokojení učitelé a další pracovníci jsou to nejdůležitější pro naše děti,« uvedl Babiš na Twitteru.

Podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka se včera zástupci odborů sešli na jednání s premiérem, ministrem školství Robertem Plagou (ANO) a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Zástupci vlády je ujistili, že platí současný návrh rozpočtu, který zohledňuje především růst platů učitelů od ledna o 15 procent. Po započtení částky na platy nepedagogů by se celkově měl rozpočet školství v příštím roce zvýšit o 26,4 miliardy korun na 195,5 miliardy korun. I s evropskými dotacemi by to mohlo činit 205,5 miliardy korun.

Jestliže chceme být konkurenceschopní, jestliže chceme mít kvalitní školství, musíme do něj také investovat. A to jak do platů učitelů, tak do platů těch, kdo spoluvytvářejí zázemí jednotlivých škol, tedy nepedagogických pracovníků – kuchařek, uklízeček, školníků, hospodářek atd.,« zdůraznila už ve čtvrtek pro Haló noviny expertka KSČM na školskou problematiku, členka pražského zastupitelstva Marta Semelová.

Dobšík: Zvýšení platů žádáme už letos

Dosavadní návrh rozpočtu počítal s růstem platů nepedagogických pracovníků o šest procent. Plaga ve čtvrtek novinářům řekl, že by pro ně chtěl vyjednat ještě dalších 800 milionů korun navíc, aby se platy mohly zvednout o deset procent. Dobšík včera řekl, že školské odbory slibované navýšení platů vítají, stejně jako růst rozpočtu regionálního školství ve výhledech na roky 2020 a 2021. Chtěly by však, aby se platy zvedly už letos. Připomněl, že Sněmovna loni usnesením doporučila vládě, aby pracovníkům ve školství vláda přidala od letošního září. »Pokud to vláda myslí s prioritou školství vážně, byl by dobrý signál, dát už něco v tomto roce,« uvedl Dobšík. Zástupci vlády se tomu však brání. Podle nich nejsou výsledky státního rozpočtu v tak dobrém stavu jako loni, kdy platy také rostly, řekl odborář.

Růst platů od září by podle Dobšíka stál asi čtyři miliardy korun. »Je ale jasné, že se to nestihne,« podotkl. Odbory budou proto prosazovat navýšení alespoň od října nebo listopadu. Za poslední dva měsíce 2018 by to znamenalo podle něj asi dvě miliardy korun navíc.

(ku)