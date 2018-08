Je nutné zvýšit nejnižší platy a mzdy

Dvě největší odborové centrály se neshodují, jaké zvýšení platů a mezd by bylo pro zaměstnance veřejného sektoru a lidi s nejnižším výdělkem nejlepší.

Výraznější růst požaduje Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) jako největší centrála v zemi, která má podporu koaliční ČSSD. Menší Asociace samostatných odborů (ASO) naopak souhlasí s představou politiků vládního ANO, že by navýšení mělo být mírnější, nikoli plošné. »Zaznamenal jsem, že ASO se v poslední době výrazněji liší od ČMKOS,« řekl včera Haló novinám poslanec Stanislav Grospič (KSČM), předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska (OS ČMS). »ASO je k vládní politice a politice zaměstnavatelů vstřícnější. OS ČMS se od obou těchto centrál odlišuje. Shodneme se, že je potřeba, aby minimální mzda dále rostla. Je podle našeho názoru bezpodmínečně nutné, aby se přiblížila hranici 50 procent průměrné mzdy. I když ji pobírá menší počet lidí, je určitým ukazatelem. Jestliže stále platí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců nedosáhnou na průměrnou mzdu, je třeba, aby se hranice minimální mzdy zvedla tak, aby byla výrazněji nad hranicí chudoby a byla motivační,« upozornil Grospič.

Chtějí dohodu do konce srpna

Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že vláda počítá s růstem sumy na platy o šest procent. Podle návrhu by tarif o deset procent měl růst učitelům. Ostatním by se měl zvýšit méně, a to odstupňovaně podle profesí. Víc by si měli přilepšit hůř placení. Nejnižší tarifní růst o dvě procenta by měli mít policisté a hasiči. Babiš také uvedl, že minimální mzda by měla růst nejvýš o tisícikorunu.

ČMKOS, která žádá růst minimální mzdy o 1500 korun a růst tarifů o deset procent pro všechny, vyzvala vládu k jednání o platech v polovině března. První kolo se konalo v červnu, druhé v červenci. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí řekla, že věří, že se podaří k jednacímu stolu zasednout do konce srpna. »Žádný termín zatím není,« řekl předák ČMKOS Josef Středula. Jednání naopak pokračují s ASO, uvedl předseda ASO Bohumír Dufek. ASO se kloní k vládnímu návrhu, který vznikl ještě před vstupem ČSSD do koalice. Platy by podle centrály měly růst rozdílně podle výkonu a výraznější zvednutí minimální mzdy by mohlo vést k propouštění. Babiš se s Dufkem sešel minulý týden, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) před třemi dny. »Dohodli jsme se na navýšení sumy na platy o šest procent. Musí se ještě stanovit, co z toho komu půjde do základu,« řekl Dufek.

Rozhodne tripartita?

Dufek míní, že by se nemělo lišit navýšení tarifů jen podle profesí u jednotlivých tabulek, ale i uvnitř nich. Vyšší by mělo být u spodních tříd, nižší u horních. Víc by si tak měli přilepšit lidé na nižších pozicích s nižší kvalifikací. »Nechceme navyšovat náměstkům. Není možné plošně říct, že všichni dostanou deset procent. Je potřeba peníze rozdělit jinak,« řekl Dufek. »V tom jsme spíše na straně ASO. Nebráníme se plošnému navýšení o deset procent, ale ať jsou konečně řešeny platové tarify, protože v tabulkách stále převládá řada tarifů, které jsou hluboce pod mediánem, blíží se minimální mzdě nebo jsou dokonce pod ní. To není správné. Výrazněji by se mělo přidat v nízkopříjmových kategoriích, a potom ať se třeba přidá plošně,« uvedl Grospič.

Společně se zástupci ČMKOS a ASO se členy vlády a zaměstnavateli sejdou 24. září na tripartitě. Měli by projednávat návrh rozpočtu na příští rok, než ho vláda pošle Sněmovně. Kabinet ho musí dolní komoře předat do konce září.

(ng)