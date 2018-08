Ústecký kraj podepíše smlouvu s RegioJetem

Ústecký kraj uzavře smlouvu na provoz vlaků na třech železničních linkách se společností RegioJet, souhlasili s tím radní. Vybraní dopravci by měli začít jezdit na daných linkách na konci roku 2019. Provoz na páteřních tratích zajistí České dráhy, oznámil náměstek hejtmana Jaroslav Komínek (KSČM).

Za 1,005 milionu kilometrů ročně zaplatí Ústecký kraj RegioJetu 149 milionů korun. Smlouva je na deset let, tedy do roku 2029. »Už jsme se dohodli, rada mi uložila uzavřít se společností smlouvu, jejíž text nyní doladíme. Chceme se vyhnout problémům, které jsme měli s autobusovým dopravcem, proto zapracováváme do textu mnohem větší pojistky pro případ, že by podobná situace v budoucnu nastala na železnici,« uvedl Komínek.

RegioJet předložil radním dvě nabídky. Vedení kraje vybralo variantu s nízkopodlažními klimatizovanými vozy, v nichž mají cestující k dispozici elektrické zástrčky, wi-fi síť, bezbariérové WC a vybavení a prostor pro přepravu jízdních kol a kočárků. Vlakové soupravy jsou konstruovány pro rychlost 140 kilometrů v hodině.

Poptávkové řízení na další železniční linky kraj postupně vyhlašuje. »Celkem jsou to čtyři balíčky několika linek. První se týkala elektrifikovaných vozidel, další, na který jsme řízení už vyhlásili, jsou dieselová vozidla. Třetí balíček se týká oblasti Lounska a poslední oblasti Šluknovska,« uvedl vedoucí odboru dopravy Ústeckého kraje Jindřich Franěk.

Páteřní linky jsou součástí balíku, který řeší kraj přímo s Českými drahami. Na pořízení vozidel na těchto linkách získaly České dráhy evropskou dotaci, smlouvu s krajem nyní mají do roku 2024. »V celém kraji se jedná o zhruba osm milionů kilometrů ročně, čtyři miliony kilometrů jsou přímo zadány Českým drahám,« uvedl Komínek.

Ústecký kraj nadále usiluje o obnovení provozu vlaků na dvou poničených železničních tratích. Na Moldavu v Krušných horách se vlaky vrátí zřejmě v listopadu, přestaly tam jezdit kvůli posunu kolejí před rokem a půl. Obnovení trati přes České středohoří, kterou poničil rozsáhlý sesuv v roce 2013, vláda zamítla. »Chceme obnovit jednání s ministerstvem dopravy, vlaky využívali nejen turisté, ale i lidé při cestě do práce, do školy. Chceme proto vědět, co bude dál s touto tratí,« uvedl Komínek.

(ste)