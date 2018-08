Dohadování kolem Oscarů budí kritiku i posměch

Vznik nové kategorie Oscarů pro divácky oblíbené filmy a další změny v oscarovém ceremoniálu, které americká Akademie filmového umění a věd oznámila minulý týden, budí v Hollywoodu i mimo něj kritiku a posměch. Píše o tom The Wall Street Journal (WSJ).

Například oscarový scenárista Adam McKay na Twitteru zažertoval, že jistě bude brzy následovat kategorie pro »nejatraktivnější mimozemšťanku«. Podle WSJ se tak spekuluje o tom, že akademie novou kategorii kvůli všeobecnému pobouření raději zruší. Nejasnosti ohledně nové kategorie i toho, které divácky méně přitažlivé ceny vypadnou kvůli zkrácení přenosu z živého vysílání, již otřásají oscarovou sezonou. »V ní přitom jde o miliony dolarů,« píše WSJ. Oscary zasáhly velké změny již v minulosti, třeba když kromě tradičních studií mohly se svými filmy v hlavních kategoriích soutěžit i nováčci jako Netflix a Amazon. Nová kategorie pro populární filmy ale vyvolala velké pozdvižení. Akademie přitom dosud nesdělila, jakým způsobem se do ní filmy kvalifikují a zda o ceně rozhodnou členové akademie, nebo veřejnost.

Podlézavost?

Podle oscarového producenta a člena akademie Dana Jinkse je chvályhodné, že se akademie rozhodla show změnit a věci urychlit. »Cena pro nejpopulárnější film mi ale připadá jako podlézavost,« řekl Jinks. Akademie musí sice myslet na sledovanost, ale nesmí ohrozit prestiž Oscarů, dodal. Jeho názor na novou kategorii je podle WSJ obecně rozšířený. Analytici i šéfové studií se domnívají, že půjde o jakousi cenu útěchy pro filmy, které by si jinak zasloužily místo v soutěži o nejlepší film. Režisér snímku Když Harry potkal Sally Rob Reiner si myslí, že v nové kategorii budou bodovat pouze akční filmy a Oscaři přijdou o svůj lesk. Kritika je tak silná, že někteří soudí, že akademie, která se změnami přišla kvůli konstantně klesající sledovanosti, od svého nápadu odstoupí.

Urážlivé rozlišování?

Jako film, který by mohl být v nové kategorii zastoupen, bývá uváděn Black Panther, kritiky vysoce hodnocený trhák studia Walt Disney. Společnost si podle zdrojů obeznámených se situací ještě před oznámením akademie najala poradce, aby jí pomohli s oscarovou kampaní. Mnoho lidí v Hollywoodu se domnívá, že nápad na rozlišování mezi nejlepším a nejoblíbenějším snímkem je pro filmový průmysl urážlivý, protože to by v podstatě znamenalo, že film může být buď jedno, nebo druhé. Například horor Uteč byl ale v kinech úspěšný a zároveň byl loni považován za jednoho z vážných kandidátů na Oscara v kategorii nejlepší film. Nakonec prohrál s Tváří vody.

(ava, čtk)