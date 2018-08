Je libo majonézovou nebo sýrovou? Zmrzlinu

Nic není lepším symbolem léta, než nějaký ten kopeček čokoládové, vanilkové, pistáciové nebo... majonézové? Jistě, díky experimentování cukráren za posledních sto let vznikly některé skvělé a ještě lepší příchuti. Ovšem během posledních pár let jako by se prodejny zmrzliny po celém světě předháněly, kdo vymyslí nejšílenější, nejméně pravděpodobné, nejméně očekávané příchuti, napsal zpravodajský server Daily Mail.

Letos v létě tak mohou zmrzlinoví dobrodruzi vyzkoušet například kopečky sýrové zmrzliny v New Yorku, anebo variaci s avokádem a kajenským pepřem v Maine. Ovšem zmrzlina, která si vysloužila asi největší zájem - přinejmenším novinářů - vznikla ve skotském Falkirku; je z majonézy a například list Washington Post ji uvedl pod titulkem: Ano, Hellmans nám zmrznul. Ovšem není to jediná podivná příchuť, kterou tu můžete ochutnat. Ve Falkirku nabízejí například i zmrzlinu s příchutí energetického nápoje Monster.

Se sýrovými zmrzlinami jako by se letos roztrhl pytel. Krom zmrzliny ze švýcarského sýra, kterou v limitované edici nabízela cukrárna Oddfelows Ice Cream v New Yorku, jejich kolegové v Davey's Ice Cream ve stejném městě nachystali na letošní srpen specialitu ze sýra feta smíchaného s domácím kvajávovým krémem a kořeněnou drobenkou. Nabízejí také zmrzlinu se sýrem brie, s v troubě pečeným česnekem a kousky briošek.

Letí i kyselé okurky

Chutí máme na vybranou - a ani ty kyselé nemusí vůbec zůstávat stranou. Proto se v řadě cukráren ve Spojených státech amerických také experimentuje se zapracováním nakládaných okurek nejen do zmrzliny, ale i do dalších sladkých dezertů.

V podniku Rococo Handcrafted Ice Cream, který má v americkém státě Maine tři podniky, nabízejí všechny klasické příchuti zmrzliny - a také několik experimentů, které jsou dílem místních cukrářů. Mezi unikátní položky na menu rozhodně patří jasně zelená zmrzlina z avokáda s kajenským pepřem. Z dalších nezvyklých příchutí nabízejí rozmarýnový karamel s olivovým olejem, kozí sýr s whisky a fíkovým kompotem či banánovou zmrzlinu s feferonkami.

Vůně kadidla

Podnik Cow's Brow Creamery vznikl ve Fredonu v New Jersey v roce 2013 a krom klasiky, jako je třeba »obyčejná« jahodová zmrzlina, nabízí i neobvyklé příchuti. V současnosti mezi ně patří například zmrzlina s chutí rajčatového koláče s oreganem, drcenými červenými papričkami, kmínem a černým pepřem. A na počest newjerseyské klasiky nabízejí i zmrzlinu se šunkovou příchutí…

V cukrárně Mallard Ice Cream v Bellinghamu ve Washingtonu si sice nemůžete dát kopečky zmrzliny se zlatem a myrhou, ale zato můžete vyzkoušet zmrzlinu s vůní kadidla - tedy aromatických pryskyřic známých z Bible. A pro koho by byla příliš extravagantní, může zkusit například zmrzlinu z čerstvého avokáda nebo čerstvé bazalky. V minulosti tu ovšem testovali třeba také kmínovou zmrzlinu s kurkumou, mátovou s ostrými papričkami či kmínovou se zakysanou smetanou.

