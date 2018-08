FOTO - Haló noviny

Ani občasné přeháňky nás nerozdělí

Ani trocha deště, který je v současných vedrech spíše osvěžující, nemůže změnit nic na faktu, že Češi a Slováci patří k sobě a rádi si to připomínají. Jasně patrné to bylo na již 28. setkání na moravsko-slovenském pomezí v Tvrdonicích.

Akce se konala mimo jiné k 73. výročí osvobození Československa a k 74. výročí Slovenského národního povstání. Setkání předcházely pietní akty delegací s položením květin u partyzánských památníků Marušky Kudeříkové v moravských Vnorovech a Mirka Nešpora ve slovenském Holíči. Účastníci se nakonec přesunuli do přírodního amfiteátru, kde bylo připraveno bohaté občerstvení, tombola a k příjemné pohodě zahrály i dechová hudba Horenka z Bořetic či Karel Gott revival Morava.

Předseda OV KSČM Břeclav Stanislav Šprtel, který první část setkání moderoval, v úvodu všechny ty, kteří se na pořádání akce podíleli, přišli na ni promluvit nebo si prostě přišli užít příjemný den, přivítal. Nechyběli zde první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek, místopředseda Komunistické strany Slovenska Jalal Suleiman, předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, poslanci KSČM Ivo Pojezný a Miroslav Grebeníček, místopředsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná či předsedkyně Ústřední revizní komise KSČM Marie Pěnčíková.

Na pořádání akce se podíleli i předsedkyně OV KSČM Hodonín Lenka Ingrová či předseda KR KSS v Trnavě a předseda OV KSS v Holíči Jaroslav Studený. Chybět nemohl samozřejmě ani tvrdonický starosta a kandidát KSČM do Senátu v břeclavském obvodu Zdeněk Tesařík nebo vedoucí kandidátka KSČM do komunálních voleb v Břeclavi Dagmar Švendová.

Lidé se sjeli prakticky ze všech koutů obou republik. Pozdravit je přišel třeba i předseda OV KSČM ve Znojmě Miroslav Vlašín. Za mladé pak vystoupil předseda komise mládeže jihomoravského krajského výboru Aleš Hubert, který osvětlil, jak dnes KSČM vnímají patnácti či osmnáctiletí lidé.

Brněnští politici KSČM, reprezentovaní tamějším lídrem Martinem Říhou, předsedou jihomoravského krajského výboru KSČM Pavlem Březou, předsedou OV KSČM Brno-venkov Zdeňkem Zimou či kandidátem do Senátu v obvodu Brno-město Oldřichem Duchoněm, dokonce přivezli pro děti skákací hrad. Marta Semelová, kandidátka KSČM na primátorku a senátorku v Praze, pak moderovala druhou část programu, přičemž prokládala vystoupení různých kapel trefnými vtipy.

Jako tradičně pak samozřejmě nemohly chybět ani delegace z OV KSČM z Prostějova, Levicové kluby žen z Prostějova a Brna či zástupci Vlasteneckého sdružení antifašistů.

»Každý rok se zde scházíme, abychom si připomněli tradice česko-slovenské vzájemnosti. Ta naše vzájemnost má ale několik historických úskalí, už dvakrát se totiž takzvaným demokratům podařilo rozdělit Čechy a Slováky. Poprvé to bylo v Mnichově v roce 1938, kdy francouzští a britští demokraté prodali Československo Adolfu Hitlerovi, což je dodnes obrovská černá skvrna v jejich historii,« připomněl v začátku Šimůnek. »Podruhé se takzvaným demokratům podařilo rozdělit Československo na přelomu let 1992 a 1993, ale i v tomto případě Češi a Slováci ukázali, že k sobě historicky patří. Byli jsme jedinou federální zemí, kde nedošlo k válečným konfliktům a pohraničním sporům,« pokračoval první místopředseda.

I když dnes, jak uvedl, už neexistuje Československo, ale jsou vedle sebe dvě samostatné země, mají Češi a Slováci pořád k sobě krásný vztah. »Přál bych si, aby to vydrželo ještě po mnoho generací, abychom skutečně ukázali, že k sobě patříme. A kdo ví, jestli zase jednou to naše vytoužené Československo nebude,« uvedl.

»Na celém světě si nejsou dva národy bližší, než jsou si Češi a Slováci. To, že nás rozdělili, na tom nic nemění. Jediné, co mne trochu mrzí, a to vidíme třeba u mladé generace, že už té slovenštině tolik nerozumí. Setkání jako je toto snad může pomoci, aby ti mladší začali slovenštinu brát trochu přirozeněji,« doplnila Konečná a přidala, že tyto akce má strašně moc ráda. »Chtěla bych poděkovat všem organizátorům, že nám dávají šanci, abychom se potkávali jako přátelé a měli šanci se obejmout a podebatovat,« dodala. Tesařík pak připomněl slovenské heslo »Nás Morava nerozděluje, ale spájá«. »A já si myslím, že nás nerozdělí nikdo,« uvedl.

Šimůnek také připomněl, že když už máme ten »osmičkový« rok, že by se toho mělo připomínat daleko víc, nejen to, co se hodí současným »demokratům«. Třeba i to, co se všechno podařilo vybudovat počínaje rokem 1948. »Byla to dřina a pot a další generace z toho žily,« konstatoval. »A také je třeba připomínat, že slavíme 40 let od vzletu prvního československého kosmonauta. Byli jsme třetí po USA a SSSR a to bylo obrovské uznání toho, jakou průmyslovou velmocí a významnou zemí Československo bylo,« připomněl Šimůnek, který je podle svých slov zvědavý, jestli stejně, jako si nyní demokraté připomínají rok 1968, budou připomínat i rok 1938.

»Přál bych si, aby se stejnou vehemencí, s jakou média zaplavovala veřejný prostor informacemi o tzv. vpádu sovětských vojsk, se stejnou vehemencí se za pár dnů média věnovala historickému okamžiku, kdy lord Chamberlain po příjezdu z Mnichovské konference mával listem papíru se slovy: Vrátil jsem vám mír! Historie se dnes zvláště mladým lidem vykládá účelově upravená, od skutečnosti zájmově posunutá, což je špatně! Připomínat si dějinné okamžiky je nutné, abychom si je nemuseli prožít znovu,« doplnil předseda poslanců KSČM Kováčik.

»Jsou nadčasové hodnoty, ve kterých běžná politika nemá co dělat. Patří mezi ně mír, vítězství nad fašismem ve druhé světové válce a předtím i SNP. Jsme svědky špatných časů – útoků na tyto svaté hodnoty, které musíme znovu obhajovat! Nejsme antievropané, ale zatímco v 50. letech bylo naše heslo: Již nikdy Mnichov!, pak dnes musíme říci: Nikdy despotické Německo!« přidal se ve svém projevu místopředseda KSS Sulejman.

Nejen vzpomínkami, ale i nadcházejícími událostmi pak žil amfiteátr v Tvrdonicích. Blíží se totiž volby. »Myslím, že toto období ukazuje, že když se snažíme pro lidi udělat to, co cítí, že potřebují, tak to jde. A je jedno, jestli člověk je z levicové nebo pravicové strany. Je to vždy o tom umět se domluvit. Děláme to pro lidi, ne pro náš prospěch,« konstatoval Tesařík, který je v Tvrdonicích starostou již 16 let. »V tom volebním roce bych si na vás dovolil apelovat, abyste pevnou rukou vybrali ty kandidáty, kteří mají tu odvahu a kandidují za KSČM, protože to není jednoduché být na kandidátce strany, proti které je vedena celostátní kampaň. Nezůstaňte lhostejní a jděte k volbám,« vyzval starosta.

»Jsme svědectví a ve volbách ukážeme, že toto svědectví žije. Vládnoucí menšina dává najevo, že sama vládnout již nedokáže. Jsme v bodu obratu, vzniku něčeho nového,« přidal se i místopředseda KSS Sulejman. »Volte kandidáty KSČM, protože vás nikdy nezradili a nepodrazili a nikdy se tak ani nestane,« uzavřel Šimůnek.

(cik, vž)