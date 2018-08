Ilustrační FOTO - pixabay

Schodek rozpočtu má být 40 miliard

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) předloží návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun, tedy o 10 miliard nižším, než se dosud plánovalo. Dosud ministerstvo financí počítalo s deficitem 50 miliard korun, který už schválila Babišova vláda.

Snížení deficitu je podle Schillerové možné díky očekávanému růstu mezd, a tím i odvodů do rozpočtu. Ministryně to řekla v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Uvedla, že stát na základě nové makroekonomické prognózy předpokládá tlak na růst mezd, protože roste i výkon ekonomiky. A vzhledem k tomu, že daňové a sociální odvody tvoří víc než polovinu příjmů eráru, lze očekávat vyšší příjmy, a tím i nižší schodek. »Byly uspokojeny priority, které uspokojeny být musí, a přesto počítám se 40miliardovým schodkem, takže to považuji za úspěch, za možné, za pragmatické a ambiciózní, v těchto podmínkách, které máme,« zdůraznila Schillerová v ČT. S deficitem 40 mld. Kč by měl stát hospodařit i v letech 2020 a 2021. Dosud se počítalo i na tyto roky s deficitem 50 mld. Kč. Současně také ministryně uvedla, že výraznější snižování schodku neplánuje z opatrnosti kvůli očekávanému zpomalení hospodářského růstu.

Podle předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové by měl být rozpočet v době ekonomického růstu vyrovnaný, nynější návrh však označila za maximum možného vzhledem k velkým požadavkům rezortů. »Úkolem ministerstva financí je tyto oprávněné požadavky, extrémní požadavky vybalancovat, aby na ně byly peníze letos, napřesrok i v budoucnu,« dodala. Kritizovala výdaje na slevy jízdného ve veřejné dopravě pro studenty a seniory nebo plán na snížení DPH na pivo.

Kriticky se k návrhu rozpočtu postavil europoslanec za TOP 09 a bývalý viceguvernér ČNB Luděk Niedermayer, podle kterého snížení plánovaného deficitu o 10 miliard není maximem možného. Vládu nařkl z neodpovědnosti, když v době výrazného hospodářského růstu připravuje schodkový rozpočet. »Jako by v tom rozpočtování nešlo o to, jak se rozpočet vyvíjí, co to bude znamenat pro příští léta, ale jde o to, co dnešní rozpočet nyní udělá s dnešními voličskými preferencemi,« řekl.

Původní padesátimiliardový deficit pro rozpočet 2019 představila vláda v červnu. Tehdejší plán počítal s celkovými příjmy 1,432 bilionu korun, o 117,1 miliardy více než v letošním rozpočtu. Výdaje měly být 1,482 bilionu.

(ku)