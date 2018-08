Ilustrační FOTO - pixabay

Vysokoškoláci chtějí při studiu pracovat

Až 86 procent mladých lidí chce při studiu na vysoké škole pracovat. Vyplynulo to z průzkumu katedry sociologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity.

Plzeňská škola je jednou z prvních, která zjišťovala hodnoty a motivace generace Z, nazývané také digitálními dětmi. Jde o děti narozené od poloviny 90. let do současnosti, jimž se také říká internetová generace.

Výzkumníci se dotazovali v jednom týdnu na 68 středních školách v Plzeňském a Karlovarském kraji, odkud přichází nejvíce studentů na ZČU. Vyhodnocovali 2831 dotazníků. Podle mluvčí univerzity Šárky Staré bude nyní na vysoké školy přicházet úplně nová generace studentů, o níž toho školy mnoho neví. »Chtějí-li být úspěšné, musejí reagovat na společenské změny, především na požadavky pracovního trhu a očekávání nastupující generace,« řekl rektor Miroslav Holeček. ZČU chce pomocí průzkumu detailněji poznat, jaká je generace středoškoláků, jak se rozhoduje a co očekává od studia.

Podle vedoucího výzkumného týmu Jana Váněho bylo jedním z nejdůležitějších zjištění, že ze studentů, kteří chtějí pokračovat na vysoké škole, jich 86 procent počítá s brigádou, stálou prací nebo už pracují a chtějí nebo musí v práci pokračovat. »Jen pět procent uvedlo, že chce pouze studovat. To znamená, že pokud chce univerzita přilákat, ale i udržet studenty, musí důraz na praxi a možnost práce při studiu výrazněji začlenit do svých programů, než jak je to dosud,« řekl.

Podobnou mezinárodní srovnávací studii generace digitálních dětí loni zveřejnila například britská agentura Barnes and Nobles College. Studie ZČU je však podle Staré výjimečná využitím metody censu, kdy se výzkumníci ptali studentů posledních ročníků ve všech školách v jeden okamžik, tedy podobně jako při sčítání lidu. »Vyhodnocovali jsme dvakrát více dotazníků než v Barnes and Nobles. Zajistili jsme rekordní návratnost 72 procent, což je u podobné studie naprosto unikátní a díky tomu máme velmi přesná data,« řekl člen výzkumného týmu František Kalvas.

