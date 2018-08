Ilustrační FOTO - Pixabay

Všichni na vojnu

Marocká vláda schválila návrh obnovy povinné armádní služby, a to nejen pro muže, ale také pro ženy. Roční povinnou armádní službu si mají Maročané odbýt do završení věku 25 let, dolní hranicí je 19 let. Oznámil to mluvčí královského paláce. Parlament bude o návrhu rozhodovat v říjnu a předpokládá se, že text bude přijat.

Na sociálních sítích se objevila kritika vládního záměru. Podle kritiků je zájmem vlády učinit z mladých Maročanů, vystavených vysoké nezaměstnanosti, loajální občany s vymytými mozky. Vláda tvrdí, že účelem je povzbudit vlastenectví. Marocký kabinet se odpovídá králi, který je vrchním velitelem armády. Nesplnění povinné branné povinnosti má být trestáno až tříměsíčním vězením a pokutou. Maroko z úsporných důvodů zrušilo povinnou vojenskou službu v roce 2006.

(čtk)