Ruský prezident Vladimir Putin. FOTO - Haló noviny

Zatracované pukrle

Vášnivou debatu vyvolalo v Rakousku pukrle, které po tanci s ruským prezidentem Vladimirem Putinem udělala na své svatbě 18. srpna ministryně zahraničí Karin Kneisslová. Objevila se obvinění z lokajství a ponižování se před Ruskem, ale i obhajoba šéfky rakouské diplomacie, jež podle mnohých prokázala jen dobré vychování.

Ruský prezident Putin byl jedním z prominentních hostů na svatbě rakouské ministryně zahraničí Kneisslové, kterou do vlády nominovala Svobodná strana Rakouska (FPÖ) známá svými proruskými postoji. Už samotná účast Putina na soukromé oslavě ve štýrské obci Gamlitz se minulý týden stala terčem kritiky opozice i médií. Nový náboj však dalo kritice video, které zveřejnila anglickojazyčná odnož ruské zpravodajské stanice RT (dříve Russia Today). Rakouská šéfdiplomatka Kneisslová se podle záznamu po tanci s Putinem hluboce uklonila. Na sociálních sítích si kvůli svému pukrleti vysloužila kritiku. Podle mnohých se před šéfem Kremlu zbytečně ponížila, někteří jí vyčítají naivitu, neboť Rusko podle nich její úklony využije ve své propagandě. »Jak neprofesionální může jen někdo v pozici ministryně zahraničí být, aby umožnil vznik obrázků, které ho ukazují klečícího před Putinem,« napsal levicový novinář Robert Misik. »I když je to jen rozverné pukrle po tanci, tak se přece ví, že takové obrázky nesmějí vznikat,« dodal. Kritiku si Kneisslová vysloužila také v médiích. Bulvární deník Österreich její úklonu označil za »pokleknutí před Putinem«. »Jako ministryně zahraničí je Kneisslová po pokleknutí neobhajitelná,« napsal liberální Der Standard. Řada opozičních politiků ministryni vyzvala k odstoupení.

Heinz-Christian Strache, předseda FPÖ, která uznávanou 53letou odbornici na Blízký východ do vlády nominovala, Kneisslovou obhajoval. »Někteří novináři by si měli přečíst Kniggeho,« napsal na Facebooku s odkazem na knihu O obcování s lidmi, nejznámější dílo německého spisovatele Adolpha von Kniggeho, jehož jméno je synonymem vybraného chování. »Ministryně zahraničí Karin Kneisslová ví, co se patří. Tančící svatební diplomacie se slušností, přátelskostí a dobrým chováním - lépe není možné Rakousko zastupovat!« dodal Strache. Na stranu členky rakouské vlády se postavil také šéf slavné vídeňské taneční školy Thomas Schäfer-Elmayer. »Při každé plesové akci dělají dámy před svým partnerem pukrle,« řekl. Připustil nicméně, že zahraniční hosté takové gesto často chybně interpretují.

(čtk)