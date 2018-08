Ilustrační FOTO - Pixabay

Proti hazardu

Rok od zpřísnění podmínek provozování hazardních her na internetu soudy na Slovensku nařídily zablokovat přístup k desítkám webů s nepovolenými hrami nebo zamezit převodům peněz ve prospěch jejich provozovatelů. Uvedla to slovenská Finanční správa (FS), která loni v létě získala více pravomocí proti nelegálnímu hazardu.

Původní seznam s 10 weby, jež bez příslušného povolení nabízely na Slovensku hazardní hry, se mezitím rozrostl na víc než 200. Další weby FS ze seznamu vyřadila, když jejich provozovatelé nepovolenou činnost ukončili. Na návrh Finančního ředitelství soudy nařídily telekomunikačním operátorům v SR zamezit přístup k 86 webům s nepovolenými hazardními hrami. Např. banky zase nesmí vykonávat platby ve prospěch víc než 10 účtů provozovatelů hazardu. Podobná pravidla proti hazardu jako SR zavedly i další evropské země. V ČR vede seznam nepovolených her ministerstvo financí. Slovenské úřady vykonaly v červnu i razii proti novému typu herních přístrojů, jimiž se jejich provozovatelé snaží obcházet přísnější regulaci hazardních her. Po zpřísnění zákonů se v SR snížil počet heren o čtvrtinu. Vklady do hazardu ale nepatrně vzrostly, na 3,46 miliardy eur (89,4 mld. Kč).

(čtk)