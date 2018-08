Ilustrační FOTO - Haló noviny

Plán na možné »zašpuntování« Černého moře

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan má na řešení ekonomických problémů své země poměrně jednoduchý recept. Když hrozí recese, vyhlásí nějaký ambiciózní investiční projekt.

Od roku 2003, kdy se stal předsedou vlády, vyhlásil tři takové projekty. Nejprve tunel pod Bosporem, byl otevřen v roce 2013. Pak třetí most přes Bospor. Ten zahájil provoz v roce 2016. Už jako prezident v roce 2014 vyhlásil Erdogan největší investiční záměr, výstavbu nového letiště v Istanbulu. První terminál se otevře už letos, po dokončení letiště odbaví 200 milionů cestujících ročně, což je dvakrát víc než současné největší letiště světa v americké Atlantě. Už první terminál odbaví za rok 90 milionů pasažérů.

Projekty zajistily zaměstnanost, ale hlavně příliv investic, jakkoli je budovaly turecké firmy. Ty si však půjčovaly po celém světě a neměly nouzi o investory, kteří se do státních projektů hrnou téměř vždy, považují je za bezpečné.

Ještě větší gigant

Nad Tureckem se opět vznáší ekonomické problémy, domácí měna, lira, letos poklesla asi o 40 %. Erdogan hovoří o ekonomickém útoku na Turecko, a na sjezdu své Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) vynesl trumf -ještě gigantičtější projekt než všechny tři předchozí. Zveřejnil plán na vybudování umělého průplavu Stanbul mezi Černým a Marmarským mořem. Kanál by procházel souběžně s přírodní úžinou Bospor, v podstatě by ji kopíroval. Délka by činila 43 kilometrů, šířka by se pohybovala mezi 400 až 500 metry, hloubka mezi 25 až 30 metry. Bospor má na nejmělčím místě hloubku jen 13 metrů, umělý kanál by poskytoval průjezd i větším lodím s hlubším ponorem. Stavět se má začít ještě letos, hotovo má být v roce 2023 ke stému výročí vzniku Turecké republiky.

Řada souvislostí

Prezident se také nechal slyšet, že Turecko bude mít nad průplavem Stanbul »plnou kontrolu«. Nad Bosporem ji nemá a tureckým nacionalistům je to dlouhodobě trnem v oku. Bospor představuje jedinou námořní cestu do Středozemí pro státy omývané Černým mořem, proto hlavně ze strany Ruska byly vždy požadovány záruky svobody plavby, i když se úžina nachází na tureckém území. Od roku 1878, konce rusko-turecké války, byly podepsány čtyři dohody o svobodě plavby, Turecko uznalo až čtvrtou, která vznikla v roce 1936 ve švýcarském Montreaux. Charakterizuje Bospor jako mezinárodní plavební trasu a stanovuje podmínky pro průjezd civilních i vojenských lodí. Ty nesmějí do úžiny, pokud probíhá válka a v době míru se nesmějí v úžině zdržovat déle než 21 dní. Počítá se také s tím, že Turecko může zakázat vstup vojenským lodím, pokud se cítí ohroženo. V praxi na toto opatření ovšem nedochází. Umělý kanál by mohl všechno změnit. Turecko odmítá, že by se provoz měl řídit smlouvou z Montreaux. Tedy může dojít k »zašpuntování« Černého moře, pokud by Turecko pod nějakou záminkou uzavřelo Bospor.

Rusko prý klidné

Rusko je zatím klidné, právníci podle listu Pravda hovoří o trvalé platnosti dohody z Montreaux. Dmitrij Labin, profesor katedry mezinárodního práva MGIMO, uvedl, že Turecko podle smlouvy zabezpečuje průjezd určitého počtu vojenských lodí s celkovou tonáží ne více než 30 000 tun za 21 dní. »Není důležité, kudy budou plout,« řekl profesor, »dohoda o tom ani nehovoří«. V současnosti jde o Bospor, pokud se objeví nová cesta, smlouva se na ni bude, podle profesora, vztahovat také. Zbývá o tom jen přesvědčit Ankaru, povzdechl si ovšem list Pravda.

