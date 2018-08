Blíží se realizace hvězdných válek?

Jak před několika dny prohlásil americký viceprezident Mike Pence, americké vojenské síly musí svůj zájem zaměřit na kosmos a do dvou let ho ovládnout, protože tam prý bude příští bojiště. Vize o »hvězdných válkách«, která se kdysi dostala na stůl prezidenta Ronalda Reagana, najednou dostává o něco víc než obrysy. Na ono bojiště prý »budou povoláni nejlepší a nejstatečnější Američané, aby odvrátili, potlačili novou vlnu hrozeb proti našemu lidu a našemu státu«.

Odmysleme si způsob rétoriky amerických představitelů. Skoro připomíná včetně argumentace to, co naši dědové či otcové mohli slýchat z berlínského vysílače před osmdesáti lety – tehdy tam odsud mluvíval jistý pan Goebbels, odmysleme si, že v té době se nic nevědělo o dobývání vesmíru a ani k tomu nebyly znalosti a prostředky, odmysleme si, že šlo o naplňování programu nastíněného v Mein Kampfu a vlastně ani nebylo v silách někoho ovládnout celý svět, zůstane nám program agresivity a ovládnutí světa ze všech úhlů a pohledů. Velkohubost bychom mohli odsunout, jádro však zůstává. Možná i jako varování. Ovládnout svět se Američanům zatím nepodařilo. Vzpurných je mnoho států, i když Arabským jarem a Barevnými revolucemi některé vzpurné vlády zmizely. Jenže takový scénář nelze uplatnit na všechny. A přitom Spojené státy budou vbrzku potřebovat další suroviny, levné pracovní síly, aby byly k dispozici Američanům, a odbytiště globalizovanému kapitálu, jenž převážně sídlí za oceánem. A tak americká administrativa se rozhodla z vesmíru ovládnout svět. Viceprezident Pence však nehovořil jen o ovládnutí vesmíru. Hovořil i o tom, že je nutné se připravit na »příští bojiště«. Opravdu, mluvil o příštím bojišti a za své nepřítele tam označil Rusko a Čínu. Tyto země prý tento prostor proměnily »na bojovou oblast«. Dokonce uvedl, že se začínají budovat kosmické síly, které se tak stávají šestou složkou armády USA.

Nepřipomínají vám tato slova proslulý projev expremiéra Británie Churchilla v americkém Fultonu, jenž byl začátkem skutečné studené války, jež se jen uvážlivým postupem především východních politiků neproměnila v horkou? Dnes jsme na pokraji »další studené války«, do které přilévá olej nejen USA, ale i Velká Británie svými dalšími návrhy »na potrestání Ruska«. Ukazuje se, že všechno má svůj smysl a zdůvodnění, že žádnou studenoválečnickou akci nelze brát na lehkou váhu. Protože bývá předzvěstí něčeho, co může znamenat konec míru a začátek konce Evropy. Také islámské stěhování sem patří. Není jen jednou z náhodných skutečností. Nebýt pokusů ze strany USA ovládnout svět, a jejich arabského jara, byl by zde klid.

Ve slovech Pence vyslovených zcela veřejně v jeho nedávném projevu je však už hrozba a oznámení přípravy na válku. Novou válku, zdánlivě jinde než na Zemi. Jenže vše ve vesmíru se týká i Země, bude-li se válčit tam, pocítíme to i my tady. A že by Spojené státy někdy ovládly vesmír a velely vzhledem k tomu všem, je iluze. Nedivím se Rusku a Číně, a ostatně ani dalším »vzpurným státům«, že i ony se připravují na obranu a že si nechtějí nechat všechno líbit. Jen mě mrzí, že se to týká i nás, kteří žijeme uprostřed Evropy.

Josef ŠENFELD, kandidát KSČM do Senátu za Litoměřicko