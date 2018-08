Četl jsem o fekáliích a pak jsem se zděsil!

Tak prý v marocké Ceutě, která je územím Španělska, se dostaly přes plot stovky nelegálních migrantů. Ti na policisty prý útočili nejen fekáliemi, což je poněkud nestandardní, ale účinná zbraň. Mnoho policistů i útočníků bylo zraněno a pak následně ošetřeno.

Při takové informaci je dobré si otevřít mapu a zjistit, kde vlastně ta Ceuta leží. Udělal jsem to a zjišťuji, že se jedná o autonomní území Španělska společně s Mellilou. Poslední zbytky kolonialismu. Kolonialismu, který bude původním evropským koloniálním mocnostem stále Afričany připomínán. Nyní jej mají jako most do Evropy a nemusí riskovat plavbu přes moře.

Vede mě to k zamyšlení o způsobech dobývání území a ovládání původních obyvatel.

Dříve se používaly takové primitivní zpúsoby jako jsou zbraně. Dost primitivní z dnešního pohledu. Francie si vyzkoušela již v 19.století ovládání přes půjčky a dluhy. Tak to je již vhodnější a dost účinná metoda. Musí však být jištěna vojáky a loděmi s účinným dělostřelectvem. Dost dlouho to tak fungovalo. Dnes už vlastně stačí jen ty půjčky, dluhy a mezinárodní finanční instituce jako je MMF a Světová banka. Proto se tak často a hodně půjčují peníze, zejména státům. Zrovna nedávno byl na návštěvě Afriky čínský prezident a rozdává miliardy. Proč asi?

Jen tak pro zajímavost. Dnešní státní dluh je 1,7 bilionu korun českých . Tedy na jednoho Čecha 166 tisíc, a může být ještě v postýlce a nic si ještě nestihl půjčit.

No a pak zde máme jiný způsob dobývání území, můžeme jej popsat jako invaze silných a krásných můžů. Nazývám to tak proto, protože když se dívám na ty záběry z Ceuty, tak právě je tam vidím. Když se nad tímto způsobem zamyslím, tak to taky není nic nového. Již před sto lety šlo hodně můžů z Evropy do Ameriky. Ti šli však za prací. Ti udělali Ameriku. To oni vybudovali ten blahobyt a ráj na zemi. Hodně z nich nechalo rodiny doma, a když se jim zadařilo, tak šla rodina za nimi. Byla to jedna velká námaha, úsilí a odvaha. Dnes jim stačí fekálie a přelézt plot. EU se pak o ně již postará. Rozhodně chytřejší a jednodušší než před těmi sto lety.

Co z toho bude? Nejdříve blbá nálada, ale když se lidem sáhne na jejich úroveň života, na kterou jsou zvyklí, na bezpečí a současně na peníze, tak se blbá nálada rychle překlopí v nenávist okořeněnou rasismem. Chce to snad někdo vyprovokovat a pak začít řešit odporný rasismus Němců a Čechů a dalších národů? Vše na to ukazuje! Proč to tak vnímám? Nahlédl jsem do komentářů pod článkem o této události a zděsil jsem se, a pak jsem napsal to, co jsem četl nahoře. Strašně rád bych neměl pravdu!

Josef ŠVARCBEK, kandidát do Senátu za volební obvod Domažlice