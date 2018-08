Odkryté zrůdnosti z USA

KSČM se často unfairově předhazují stinné stránky minulosti její předchůdkyně - jako procesy 50. let či obecně závislost na diktátu Kremlu. Ale tak jako nikdo z nás nemůže za naše rodiče, tak ani KSČM nemůže za svou předchůdkyni, natož třeba za KSSS. A pak je tu ještě druhá stránka věci...

Ví se, že stejná a leckdy i horší zvěrstva se děla i za velkou louží, v oněch dnes pro nás povinně »ikonických« a tak velebených USA? A nejen tam? Tady nutno podotknout, že šlechtí Českou televizi, že v posledních letech přináší občas i dokumenty (sice většinou v nočních hodinách s minimální pravděpodobností masovější sledovanosti), které si dovolí »strýčky Samy« z Bílého domu a jejich režimy kritizovat.

Stejně jako v minulý týden odvysílaném více než hodinovém dokumentu (na ČT 2) Městečko otrávené CIA? V titulku raději otazník, ale po odvysílání děje jasný vykřičník.

CIA totiž v roce 1951 nadopovala drogou LSD obyvatele spojeneckého francouzského městečka Pont Saint Esprit natolik, že ti ze dne na den zešíleli a začali se vrhat z oken. Výsledek: sedm mrtvých a 300 přiotrávených civilistů. Jenže to nakonec nebylo vůbec nic při odhalení dalších souvislostí - toho, že americká CIA (a přes ni i US Army) bezmála třicet let (1945-74) prováděla po celých USA (a nejen tam) vražedné experimenty na vlastních vojácích, vězních, ale i běžných civilistech v nemocnicích, dětech a dospívajících ukradených od rodin (v některých případech nebyly ušetřeny ani matky a novorozenci), z nichž zrůdy činily nedobrovolné pokusné králíky.

Tisíce experimentů (i za pomoci operace Paperclip - 1500 někdejších nacistických vědců a »lékařů«, které si tajné služby přivezly jako poradce do USA) byly odhaleny až v 90. letech, kdy se za ně veřejnosti a příbuzným obětí omluvil sám prezident Bill Clinton. Nic mu nezbývalo - na 20 000 omylem nezničených dokumentů, které se dostaly na veřejnost, už nebylo možno zamést pod koberec.

O co všechno šlo? Masové ozařování, šíření bojových látek, bakterií a virů způsobujících smrtelně nakažlivé choroby, individuálně pak mučení - elektrošoky, chemické šoky, lobotomie sekáčkem na led, podvodní potrubní týrání, implantáty elektrod, vysílačů umístěných do mozku. Cíl? Vyrobit např. drogu pravdy, vymazat paměť a udělat z lidí ovce či naopak vraždící roboty. Tak například sedmiletou dívku mučili po dobu 30 let, aby ji »zdokonalenou« využili »v boji proti komunismu«... Do psychické manipulace s lidmi (projekt MKULTRA) spadalo 149 programů 80 institucí. A to víme jen útržky. Kdypak o tomhle začnou psát naše »zasloužilá« antikomunistická periodika?!

Roman JANOUCH