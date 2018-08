Matteo Salvini (uprostřed). FOTO - wikimedia commons

Nelpí na imunitě

Italský ministr vnitra a šéf protiimigrační Ligy Matteo Salvini, vyšetřovaný kvůli zadržování migrantů na lodi Diciotti, nestojí o imunitu.

Tvrdí, že jen konal svou práci a že by to udělal znovu. Salvini čelí podezření z »únosu, nezákonného zadržování osob a zneužití pravomoci«. Vicepremiér řekl, že strach nemá a že nepožádá Senát, aby jej odmítl zbavit imunity. Jeho koaliční partner, rovněž vicepremiér, Luigi di Maio se Salviniho zastal. Může podle něj dál vykonávat funkci ministra vnitra, »protože neporušil etický kodex, který stanovila koaliční smlouva«. Hájil ale i postup prokuratury, která vyšetřování musela zahájit. V prvním případě na sebe vzala zodpovědnost vláda, ve druhém jde o zodpovědnost institucí, řekl Di Maio.

»Nemůžete před soud postavit politickou linii, ministerský soud Salviniho nakonec osvobodí a pak se z toho stane propagandistický střet, který skutečný problém nevyřeší: ani problém migrace, ani problém dělby moci,« komentoval stíhání ministra vnitra předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani.

Migranti strávili pět dní na moři a dalších pět dnů v sicilském přístavu Katánie. Z lodi mohli nejprve vystoupit pouze nemocní a nezletilí. Salvini vylodění migrantů podmiňoval tím, že si je mezi sebou rozdělí unijní státy.

»Bude to studený podzim, uděláme odvážný zákon o rozpočtu, ale vzhledem k tomu, jak se k nám v Evropě zachovali kvůli migraci, říkám si, co udělají v reakci na rozpočet,« řekl v neděli Di Maio. Oba vicepremiéři i premiér minulý týden pohrozili, že pokud EU problém běženců na lodi Diciotti nevyřeší, Itálie nebude přispívat do rozpočtu EU.

(čtk)