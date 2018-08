Zlín triumfoval v Uherském Hradišti a je pátý

Fotbalisté Zlína porazili v dohrávaném utkání 6. kola první ligy v Uherském Hradišti domácí Slovácko 4:0. V tabulce se posunuli na páté místo před Jablonec a ztrácejí bod na čtvrtou Spartu. Slovácko po šesti zápasech doma prohrálo a zůstalo na osmém místě. Vedoucí gól Zlína vstřelil z penalty Tomáš Poznar, další přidali Lukáš Bartošák, Lukáš Železník a Róbert Matejov.

Ševci vstoupili do derby aktivněji. Přesněji kombinovali ve středu hřiště a také se častěji dostávali k zakončení. Poprvé vážněji zahrozil Beauguel, jehož přízemní střelu v 8. minutě brankář Daněk vyrazil. Většinu akcí ve středu hřiště zakládal Traoré, kterému domácí fotbalisté jen obtížně odebírali míč, což se stalo Slovácku osudným. V 17. minutě kličkujícího Traorého srazil v trestném území Petr a z pokutového kopu Poznar otevřel skóre.

Domácí hráči se po inkasovaném gólu dostali do herního útlumu a iniciativní Zlín diktoval tempo hry. Ve 26. minutě stačili zadáci Slovácka jen odhlavičkovat míč k volnému Bartošákovi, který před hranicí trestného území přesnou střelou do horního růžku přidal druhý gól. Teprve po něm se Slovácko vzchopilo k chvilkovému odporu, který ale nevedl do přesné koncovky.

Slovácko se pokusilo po změně stran více otevřít hru. Úsilí však rychle zmrazila třetí branka Zlína. U jejího zrodu stál opět Traoré, který oklamal bránícího Daníčka a po jeho přihrávce střídající Železník po čtyřech minutách pobytu na trávníku prostřelil brankáře Daňka. Slovácko zcela vypadlo z rytmu a nechávalo soupeři hodně volnosti. V 62. minutě Matejov unikl po pravé straně a ze strany přidal čtvrtý gól. V závěru už hosté jen kontrolovali hru. Zlín neprohrál posledních osm vzájemných ligových duelů.

1. FC Slovácko - Fastav Zlín 0:4 (0:2)

Branky: 18. Poznar z pen., 26. Bartošák, 54. Železník, 62. Matejov. Rozhodčí: Pechanec - Myška, Fišer. ŽK: Petr - Podio. Diváci: 6586.

Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Krejčí, Kadlec - Janošek (76. Rezek) - Navrátil (59. Kalabiška), Daníček, Sadílek, Petr - Zajíc (68. Kubala). Trenér: Kordula.

Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Traoré, Jiráček (82. Hronek), Bartošák - Beauguel (72. Džafič), Poznar (51. Železník). Trenér: Bílek.

1. Plzeň 6 6 0 0 13:2 18 2. Slavia 6 5 0 1 14:3 15 3. Ostrava 6 5 0 1 12:3 15 4. Sparta 6 4 2 0 12:4 14 5. Zlín 6 4 1 1 11:5 13 6. Jablonec 6 3 1 2 11:5 10 7. Liberec 6 2 3 1 8:6 9 8. Slovácko 6 3 0 3 8:10 9 9. Příbram 6 2 2 2 12:11 8 10. Bohemians 1905 6 2 2 2 7:8 8 11. Mladá Boleslav 6 2 0 4 13:18 6 12. Teplice 6 1 2 3 8:13 5 13. Karviná 6 1 0 5 7:15 3 14. Olomouc 6 1 0 5 6:14 3 15. Opava 6 0 1 5 5:17 1 16. Dukla 6 0 0 6 4:17 0





(čtk)