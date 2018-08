Světová jednička Halepová vypadla v první kole

Rumunská tenistka Simona Halepová vypadla na US Open jako první světová jednička v open éře hned v 1. kole. Letošní vítězka Roland Garros dnes v New Yorku podlehla Estonce Kaie Kanepiové 2:6 a 4:6. Přes vyřazení zůstane Halepová v čele žebříčku WTA. Dnes nastoupí i pět českých hráček.

Od roku 1968, odkdy se datuje open éra, je Halepová pátou hráčkou, která v pozici světové jedničky nepřešla na grandslamu úvodní kolo. Před ní nezvládly zahajovací zápas její krajanka Virginia Ruziciová na Australian Open v roce 1979, Němka Steffi Grafová ve Wimbledonu 1994, dvakrát Švýcarka Martina Hingisová (ve Wimbledonu 1999 a 2001) a loni Němka Angelique Kerberová na Roland Garros.

»Nehrála jsem nejlépe a ona hrála výborně. Věděla jsem, že to umí. Zatlačila mě a já se z toho nedostala. Nenašla jsem rytmus a prohrála, tak to je. Nemám moc co říct. Žádné drama, ale je to nepříjemné,« řekla Halepová.

Před rokem došla třiatřicetiletá Kanepiová na US Open z kvalifikace až do čtvrtfinále a na své výkony nyní navázala. Do Halepové se pustila zostra a na zrekonstruovaném kurtu Louise Armstronga vedla za 22 minut 5:1. Ve druhém setu Halepová srovnala z 0:3 na 4:4, ale poslední dva gamy získala 44. hráčka světa Kanepiová a podruhé v kariéře porazila první hráčku světa. »Celý zápas jsem vydržela hrát agresivně,« řekla Estonka, která nasázela 26 vítězných úderů.

Loni hrála US Open jako nejvýše postavená hráčka dvouhry v žebříčku WTA Karolína Plíšková a s turnajem se rozloučila ve čtvrtfinále.

Pět českých tenistek včetně osmé nasazené Karolíny Plíškové dnes rozehraje US Open. Finalistka newyorského grandslamu z roku 2016, jež obhajuje loňskou čtvrtfinálovou účast, nastoupí na kurtu Grandstand ke třetímu zápasu v pořadí proti Zarině Dijasové z Kazachstánu.

Šestadvacetiletá Plíšková, jež bude na US Open hrát poprvé pod trenérským vedením Conchity Martínezové, se s Dijasovou utká potřetí v kariéře. Oba předchozí duely vyhrála.

První kolo dnes odehraje i třiadvacátá nasazená Barbora Strýcová, kterou čeká duel s domácí kvalifikantkou Danielle Laovou. Lucie Šafářová se utká s Chorvatkou Petrou Martičovou, představí se i obě debutantky Marie Bouzková a Karolína Muchová.

(čtk)