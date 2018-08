Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vzniknou byty s regulovaným nájemným

Svaz měst a obcí připravil projekt výstavby bytů s regulovaným nájemným. Roční investice by měly být zhruba dvě miliardy korun, začít se má nejpozději na jaře příštího roku.

Zhruba 20 procent bytů bude určených pro lidi v obtížné životní situaci. Na toto bydlení budou obce od státu dostávat stoprocentní dotaci. Zbývající byty budou vyhrazeny profesím, které obce potřebují, a také například seniorům nebo matkám samoživitelkám. Obce by na takové byty mohly od státu čerpat výhodné úvěry. Budou se ale muset zavázat, že je po určitou dobu nebudou privatizovat.

»Nájemné by bylo určitě nižší než v klasických domech, obce ho budou regulovat,« řekl Hospodářským novinám výkonný ředitel Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal. O projektu minulý týden jednal s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (za ANO) i premiérem Andrejem Babišem (ANO). Projekt prý podpořili.

Pochybnosti jsou však prý na straně ministerstva práce a sociálních věcí. Podle něj nebudou obce dostatečně motivované k tomu, aby pořizovaly bydlení pro sociálně slabé. Podle analýzy ministerstva je také problém, že obcím své stávající byty ve velkém privatizují a na výstavbu nových domů jim chybí pozemky.

Tržní ceny bytů, rodinných domů a pozemků v ČR ve druhém čtvrtletí meziročně dále rostly. Nejvíce zdražily byty, nejméně pozemky, vyplývá z červencové zprávy Hypoteční banky. Pro třetí čtvrtletí očekává, že trh bude ovlivněn blížícími se regulacemi České národní banky, která od října rozšíří pravidla pro poskytování hypoték.

Poptávka by pak měla klesnout a měl by se naopak zvednout zájem o nájemní bydlení. To může ale způsobit zvyšování nájemného.

