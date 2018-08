Ilustrační FOTO - Haló noviny

I v Praze sleva pro důchodce a studenty

Praha, jako většina dalších měst, zlevní od 1. října jízdné v MHD pro studenty a seniory. Nově budou platit 1280 korun ročně. Rozhodli o tom radní, v reakci na rozhodnutí vlády.

Nyní platí studenti 2400 korun za desetiměsíční kupon a senioři 1100 za pětiměsíční. Magistrát na slevě přijde ročně o asi 208,5 milionu Kč. Ztrátu bude krýt magistrát ze svých peněz. Na jízdném vybere pražský dopravní podnik (DPP) ročně zhruba čtyři miliardy korun. Hospodaření Prahy skončilo k letošnímu 30. červnu přebytkem zhruba 9,68 miliardy korun.

Sleva navazuje na vládní programové prohlášení, ve kterém se píše, že studentům do 26 let a seniorům nad 65 let zlevní cestování po železnici. V pražské integrované dopravě jsou zahrnuty spoje, na které se sleva vztahuje. Aby nevznikl chaos, většina měst slevu integrovala do svých systémů MHD.

Studenti i senioři si budou moci shodně koupit tři druhy kuponů. Prvním je měsíční za 130 korun, čtvrtletní za 360 korun nebo roční za zmíněných 1280 korun. Studentům tak bude platit kupon i o prázdninách. Dosud si mohli pořídit maximálně desetiměsíční kupon.

Kupony budou mít vždy dvě podoby, buď s volně volitelným začátkem platnosti, nebo od každého prvního v měsíci. Kupon si budou moci koupit nejdříve 60 dnů před začátkem platnosti. Zároveň budou zrušeny používané pěti a desetiměsíční kupony.

