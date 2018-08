Ilustrační FOTO - Haló noviny

Je u nás letos sucho jako v roce 1947?

Tak jsem se dočetl, že máme sucho jako v roce 1947. Bohužel bez bližších specifikací. Samotné sucho má totiž řadu parametrů. Ve srovnání s normálem jde zvláště pak o vlhkost půdy, o výšku hladiny spodní vody v půdě, o průtok ve vodních tocích, o výšku hladiny rybníků a přehradních jezer, o výši srážek a průměrných teplot (vyšší teploty zvyšují výpar vody a tím prohlubují sucho) a o jejich rozložení v území a čase. K sociálně ekonomickým důsledkům sucha patří zejména rozsah nouzového zásobování pitnou vodou, ztráty na úrodě, nižší výroba elektřiny ve vodních elektrárnách, zvýšené zdravotní problémy obyvatel a další.

Počasí v roce 1947 bylo u nás až do poloviny března normální. V důsledku náhlého prudkého oteplení velmi rychle roztál sníh, voda bez užitku stekla po zmrzlé půdě do vodotečí a jimi do moře, mezi 15. březnem a 20. červencem nepršelo, pak přišly jen menší deště. Srážková bilance roku 1947 je ale nadprůměrná, protože byl velmi deštivý listopad. To již ale bylo v důsledku sucha »po úrodě«. Sucho způsobilo i další vážné škody, narušením zásobování pitnou a užitkovou vodou počínaje. Snaha tehdejší pravice zneužít kritickou situaci způsobené suchem k různým čachrům jen přilévala oleje do ohně blížícího se února 1948.

Je zřejmé, že sucho 2018 má řadu parametrů odlišných. Začalo na podzim 2014, první vrchol mělo ve velmi suchém a teplém roce 2015, s menšími výkyvy pokračovalo a prohlubovalo se, zvláště v letošním roce, kdy vlivem nízkých srážek a vysokých teplot dosahuje alarmujících a dále rostoucích hodnot. Jde o kumulaci - prohlubování již několikaletého sucha, byť se zásoby vody v přehradách podařilo několikrát významně doplnit, takže zásobování pitnou vodou ve vodárenských soustavách zatím ohroženo není. Zásobování pitnou vodou je ale zásadním problémem v řadě obcí, odkázaných na své studny.

Rozdílný stav české krajiny

Významným rozdílem je skutečnost, že stav české krajiny, ekonomiky a životní úrovně se v roce 2018 značně liší od stavu v roce 1947.

Zvýšila se lesnatost České republiky, což je z hlediska tlumení sucha pozitivní. Problém je, že navzdory pozitivnímu snížení podílu smrků v našich lesích z asi 60 na 50 procent je stav lesů podstatně horší včetně současné bezprecedentní kůrovcové kalamity ve smrkových lesích. Schopnost zdevastovaných lesů zachycovat vodu se citelně snižuje, navíc v důsledku rostoucího sucha ustupují mechy, které velmi dobře zadržují vodu za dešťů a poté ji postupně uvolňují.

Zásadně vzrostla devastace vodních poměrů. Jejím prologem bylo zformulování takzvané rýnské koncepce technických úprav vodních toků v roce 1809 a její důsledná aplikace v Evropě s výjimkou velmi konzervativního carského Ruska.

Množství vodních toků tak bylo postupně technicky upraveno, narovnáno, často i vybetonováno, někdy i zatrubněno, a to v zájmu výstavby vodních elektráren, neodpovědné výstavby továren a bytů v záplavových územích, často pod praporem falešně pojímané protipovodňové ochrany, rozvoje zemědělské rostlinné výroby, někde i rozvoje vodní dopravy. Lodě mají sice nízký hluk a relativně nízké měrné emise, ale jejich efektivní plavba vyžaduje zásadní devastaci příslušného vodního toku a tím i životního prostředí, byť to rejdaři popírají.

Druhým zásadním faktorem devastace vodních poměrů byla politika rozorávání majetkových i protierozních mezí, kácení rozptýlené zeleně, odvodňování a jiné úpravy zemědělské půdy za účelem jejího snadnějšího obhospodařování těžkou zemědělskou technikou. Vrchol měla v letech 1948-89, ale stav z 80. let v zásadě zůstává. Obnova územních systémů ekologické stability krajiny (zvláště pak protierozních mezí, větrolamů a meandrujících vodních toků) se ve větším rozsahu nekoná pro nezájem zvláště části vlastníků zemědělské půdy. Mimořádně zhoubné bylo odvodňování mokřadů. Jejich obnova (ve větším rozsahu se uskutečňuje jen ve zvláště chráněných územích) je citelnou rezervou zlepšování vodních poměrů.

Třetím zásadním faktorem devastace vodních poměrů je zásadní redukce živočišné výroby, zvláště chovů skotu po roce 1989, způsobující nedostatek chlévské mrvy k hnojení s následkem dalšího poklesu beztak nedostatečného obsahu humusu v půdě. Stejným směrem působí zásadní redukce pěstování krmných plodin, zvláště pak půdu významně zlepšujícího jetele a vojtěšky. V důsledku toho zemědělská a zejména orná půda není s to zadržovat vodu. Zde má ČR zásadní rezervu. Podle odborných odhadů by zemědělská půda v ČR mohla zadržovat asi devět miliard metrů krychlových vody, ale zadržuje jen 0,5 mld. m3. Proti této rezervě jsou úvahy o zadržení vody nákladnou a silně devastační stavbou dalších spíše malých přehrad velmi drahou, kontroverzní a zjevně okrajovou záležitostí.

Na území ČR bylo postaveno na 150 přehrad. Jejich výstavba začala za Rakouska Uherska, především k mírnění povodní, pokračovala za první Československé republiky, nejvíc jich včetně těch největších bylo postaveno za socialismu. Umožňují zadržovat značné množství vody a tím zásadně zlepšovat zásobování obyvatelstva i hospodářství pitnou i užitkovou vodou, významně vyrovnávat průtoky na příslušných vodních tocích, umožňují citelnou výrobu elektřiny včetně té špičkové, rozvoj rybaření, nevodárenské přehrady umožňují vodní rekreaci včetně rekreační plavby ad. Jejich rubem je zničení vodních poměrů, přírody, obcí a komunikací na území zátop.

Zásadně se zvýšila společenské potřeba pitné vody, byť po roce 1989 zaznamenáváme citelný pokles její spotřeby.

Podstatně se také zvýšilo množství zastavěné půdy, kde byly vodní poměry zcela zničeny. Ochranou zemědělské půdy před záborem pro nezemědělské účely, málo úspěšné a ve vztahu k úrodnosti zemědělské půdy kontroverzní za socialismu, současní politici a ekonomové nezemědělci opovrhují. Je to prý překážka rozvoje...

Výrazně se pak změnilo znečištění vodních zdrojů. Proti roku 1948 a 1989 se zásadně snížilo znečištění vod mnoha druhy nečistot z průmyslu a z domácností, ale zásadně se zvýšilo znečištění dusičnany a fosfáty, vedoucí za přispění výrazného oteplování k prudkému bujení velmi problematických řas a sinic (vodního květu) a činící mnohé vody nevhodné ke koupání a nově i stále více ohrožující zásobování pitnou vodou. Průšvihem je rostoucí znečišťování vod antibiotiky, hormony ad.

Množství rybníků se plus minus nezměnilo. Jejich zásadním problémem se paradoxně stává sílící sucho, resp. v důsledku často zcela nedostatečného přítoku i srážek jim hrozí vysychání, o zvyšování teploty vody v rybnících v důsledku rostoucích veder nemluvě. Nedávná rybí tragédie na Nesytu je předobrazem možné nevábné budoucnosti.

Pozitivně je nutné hodnotit vodní rekultivace půdy zdevastované těžbou, pískoven a štěrkoven ve středním Polabí, povrchových velkolomů na hnědé uhlí v Severočeské a Západočeské podkrušnohorské pánvi a dalších.

V řadě regionů zůstává aktuální výstavba drobných vodních nádrží a mokřadů jako součástí územních systémů ekologické stability krajiny v intenzívní zemědělské krajině.

Srovnání nesedí

Je možné, že podle některých indikátorů je současné sucho srovnatelné se suchem v roce 1947. Z hlediska jeho následků ale rozhodně srovnatelné není. Rozhodně nejde zejména pro zemědělce o katastrofu, byť zemědělství, vodní hospodářství, zdraví a pohoda lidí patří k nejpostiženějším. Pokles výnosů je reálný, ale je mírný a vztahuje se k rekordním rokům 2016 a 2017. Také zásobování pitnou vodou se vcelku, byť s problémy, drží.

Sucho bude u nás častěji. Může být i ještě větší a ničivější než to současné. Klimatické změny v důsledku masivních antropogenních emisí skleníkových plynů postupují rychlým tempem a ani ČR jich ušetřena nebude. Přestože má jedny z nejvyšších antropogenních emisí skleníkových plynů (zejména oxidu uhličitého a metanu) na obyvatele a rok na světě, nehodlá je rychle snižovat, zvláště pak s ohledem na svou kontroverzní silně proautomobilovou dopravní politiku. Není v tom originální, taktiku pštrosího strkání hlavy do písku uplatňují i mnohé další státy. Lidstvo je ve své existenci ohroženo, ale přední politici světa se věnují vedení neospravedlnitelných válek, rozvracení druhých států včetně jejich embargování a vydírání, ožebračování vlastního obyvatelstva i ničení vlastních zemí a jiným, údajně nezbytným činnostem. Spojené státy též zcela šíleně zbrojí. Tato neutěšená situace se ale může změnit. V této souvislosti může mít ČR vážné zahraničně politické problémy.

Vláda ČR loni schválila strategii adaptace země na klimatické změny. Obsahuje mnoho užitečných opatření. Pro uskutečnění řady potřebných změn ale neexistuje politická vůle na celostátní, krajské i místní úrovni. Realizace mnohých opatření na zmírnění následků sucha se nedaří. Navíc jsou zaměřeny především na řešení následků sucha (získat další zdroje vody), mnohem méně na lepší zadržování vody v přírodě. Mnozí politici, ekonomové a dopraváci se věnují opatřením k dalšímu zvýšení sucha – viz prosazování výstavby dalších a dalších průmyslových zón na zemědělské půdě místo v opuštěných areálech, dalších a dalších dálnic, parkovišť a jiných potřeb silně nešetrné silniční dopravy, zastavování zelených ploch ve městech vším možných i nemožným, zlepšování plavebních podmínek na Labi a výstavbu extrémně nákladného a devastačního kanálu Dunaj – Odra – Labe, přestože dopravě ČR nemůže pomoci. Přepravci vesměs preferují vysokou rychlost přepravy i za cenu podstatně vyšších přepravních nákladů. Vysokou rychlost jim vodní doprava nemůže nabídnout. Navíc Němci nehodlají upravovat své Labe nad Magdeburkem pro potřeby plavby v zájmu ochrany okolních regionů před velkými povodněmi i suchem…

Jan ZEMAN