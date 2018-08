Společnost Saudi Aramco v průběhu letoška zvyšuje těžbu (na snímku sídlo společnosti), i když se potýká s americkou konkurencí, které se vyplatí těžba z břidlic při ceně 60 dolarů za barel. Konkurence stlačí ceny trochu dolů, ale rozhodující snížení přijde se začátkem éry elektromobilů.FOTO - wikimedia commons

Saúdové lavírují ohledně reformních plánů

Ve čtvrtek 23. srpna vydala agentura Reuters zprávu, která s odvoláním na informované zdroje uvedla, že Saúdská Arábie odvolala jak domácí, tak zahraniční nabídku akcií, která má být největší v historii.

Jedná se o pět procent státní ropné společnosti Saudi Aramco, vstup jejích akcií na burzu oznámil Rijád před dvěma roky.

Podle ministra pro energetiku Chálida Fáliha saúdskoarabská vláda nadále plánuje primární nabídku Saudi Aramco. Přijala opatření související s přípravou vstupu na burzu a načasování nabídky bude prý záviset na dalších faktorech včetně příznivých podmínek na trhu a plánované akvizice operací v oblasti zpracování a prodeje ropy v příštích několika měsících.

Ceny ropy na houpačce

Nicméně spekulace o odstoupení od nabídky se objevují od jara a jsou poměrně solidně podloženy. Záměr poprvé v historii částečně »otevřít« Saudi Aramco investorům se objevil v době, kdy cena barelu ropy dosahovala jen 30 dolarů. Rozpočet království se tak dostal do minusu, přičemž bylo zjevné, že země potřebuje reformy, které by z ní udělaly technologického lídra arabského světa a zbavily ji závislosti na ropě.

Jenže ceny se za dva roky zvedly na průměrně 75 dolarů za barel. Saúdskoarabská státní pokladna se zotavila, nejspíš ovšem za cenu »ořezání« reformních plánů. Především jde o už druhý rok silně propagované megaměsto Neom. Stalo se hlavní součástí plánu »Vize 2030«, právě ono mělo být sídlem technologických firem, které by zaměstnaly přední vědce a přinesly očekávané vůdcovství arabského světa. Aby vědci přišli, slibovali jim autoři projektu, především fakticky vládnoucí princ Muhammad bin Salmán, jakési »nebe na zemi« – vysoké platy s odměnami za vynálezy, luxusní bydlení, prvotřídní služby a také vlastní městské zákony, v nichž by neměla místo podstatná část šaríi, podle níž žije zbytek země. Jen alkohol by se ve městě nesměl prodávat, pro ten by se ale dalo zajet po novém mostu do nedalekého Egypta, město má vzniknout u egyptských a jordánských hranic. Byly zveřejněny finanční úvahy, podle nich by výstavba města měla stát 500 miliard dolarů a vytvořit přes milion pracovních míst v závodech, které mají realizovat vědecké objevy.

V očekávaných příjmech hrála před dvěma lety nabídka pěti procent společnosti Saudi Aramco podstatnou roli, stát chtěl za akcie dostat 100 miliard dolarů. Nynější růst cen a známá »hra s princi« však už přinesly víc než 100 miliard.

Roztrpčení investorů

Princ Salmán nechal zatknout několik desítek členů vládnoucího rodu, umístil je v luxusním hotelu a obvinil z krádeží. Z většiny se mu podařilo »vymámit« miliardy dolarů, celkem 105, pak je propustil. Jenže celá akce, hojně prezentovaná světovými médii, měla i svou obrácenou stranu. Vyděsila světové finančníky, právě ty, kdo by bývali měli nakoupit akcie Saudi Aramco. Saúdská realita se jim zdála neprůhledná. Stojí za zmínku, že jistou opatrnost projevila i Čína, která byla finančními trhy považována za favorita nákupu.

Investory nepotěšil ani fakt, že saúdskoarabské akcie nemohou být nabídnuty přes newyorskou burzu. Rijád svou burzu má, ale je příliš malá na velké operace, hodila by se proto burza v New Yorku. Krátce po oznámení saúdskoarabského úmyslu před dvěma lety však rozhodl americký soud, že občané USA mohou podávat žaloby na Rijád kvůli teroristickému útoku na newyorská dvojčata. Většina pachatelů byla saúdskoarabskými občany. Při známé americké praxi, že se žalované straně zmrazí aktiva v USA kvůli případnému vyrovnání po skončení soudního procesu, nemůže Rijád riskovat. Určité riziko prý představují i londýnská a hongkongská burza, podle některých komentátorů i na ně může americký soud dosáhnout.

Nástup elektromobilů

Podle všeho však k prodeji dojde a nejen pěti procent. Stane se tak v okamžiku, kdy začne masový nákup elektromobilů. Už přestávají být »hračkou«, automobilky ujišťují, že budou brzy schopné posunout elektromobily na obdobnou úroveň jako vozy se spalovacími motory a to ve třech hlavních ukazatelích – ceně, dojezdu na jedno nabití (tankování) a v rychlosti nabití. Některé státy se už snaží urychlit své plány na výstavbu jaderných elektráren, počítají s tím, že bude potřeba mnohem víc elektřiny a mnohem méně ropy. Saúdská Arábie bude muset odhadnout, kdy ještě bude cena ropné společnosti dost vysoká, a současně se najdou zájemci, protože v jednom okamžiku význam ropy prudce klesne. A nemusí to být v daleké budoucnosti.

(pe)