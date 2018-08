Falešná hra Itálie, USA a jim podobných?

Premiér Andrej Babiš se v úterý 28. 8. 2018 setkal s italským premiérem Giuseppem Contem, aby s ním mimo jiné vážně pohovořil o nekontrolovatelné migraci, konkrétně o pro mě nepochopitelném tlaku Itálie, která navrhuje, aby se ostatní evropské státy podělily o migranty, kteří směřují do Evropy. To není žádná hloupost! To je žel fakt! Problémům kolem masivní migrace se věnuji již delší dobu. Vlastně od úplného začátku, kdy někteří nad tímto tématem jen mávli rukou a označovali mé varovné výstupy k migraci za pouhý populismus. Mýlili se, teď o tom hovoří mnozí a už vědí...

Jsem proto velmi rád, že i premiér zvolil podobnou rétoriku a na návštěvu do Itálie míří s jasným NE. Jen měl podle toho, co se odehrálo na začátku prázdnin, pozvat pana premiéra Conteho do Čech, aby, když něco chce, se obtěžoval a přijel za námi. Proč bychom měli přijímat uprchlíky a platit za chyby jiných? My jsme Libyi, která je branou běženců, nerozcupovali. Byli to Američané a jejich věrní spojenci, kteří kvůli Kaddáfího ropě a zlatu tuto zemi doslova zdecimovali a destabilizovali. Výsledek neustálého vměšování a destabilizace ze strany USA je strašný. Žel, jen těžko to někdo zastaví. Stejně tak, promiňte mi ten výraz, jako »nenažranost« některých evropských zemí. Proč si asi italský premiér začal notovat s americkým prezidentem a proč se chce Itálie stát »privilegovaným mluvčím« Američanů v otázkách Libye, a to v rámci EU? Itálie, ale i Francie a další jim podobné země se zřejmě nesmířily s tím, že doba koloniálních mocností již dávno pominula. Tyto země by si měly uvědomit, že kvůli jejich často nerozvážnému chování a touze po bohatství a moci jsme my Evropané ohroženi.

Doufám, že se pan premiér nenechá odbýt a svému italskému protějšku dá jasně najevo, že ČR nemá v úmyslu pykat za chyby USA a jejich spojenců a že nejsme »stádoidním« státem, který bude skákat podle toho, jak Brusel nebo USA zavelí. To je pro nás falešná hra.

Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM a první místopředseda Poslanecké sněmovny