Jsou prý nejchytřejší

Prezident Spojených států Donald Trump 13. srpna demonstrativně podepsal na vojenské základně Fort Drum ve státě New York vojenský rozpočet pro příští finanční rok – v hrozivé výši 716 miliard dolarů. »Posílíme naši armádu jako nikdy předtím,« prohlásil podle televize CNBC. A přítomným vojákům velkohubě oznámil »Jsme nejmocnější, nejbohatší, nejpočetnější, nejsilnější, nejchytřejší.«

Celých 69 miliard dolarů mají v příštím roce USA vydat na »vojenské operace v zámoří«, především v Afghánistánu, Sýrii a Iráku. D. Tramp se ale také přihlásil k oživení Reaganova padlého projektu »hvězdných válek« – ohlásil vlastní záměr vybudování »vesmírných sil«.

Vojenskoprůmyslový komplex USA by měl být s tučným rozpočtem spokojen. Ale není. Prokazují to opakované Trumpovy výzvy k horentnímu zvyšování zbrojních rozpočtů dalších členských zemí NATO. Z dostupných čísel je přitom zřejmé, že nejde o bezpečnost, ale především o zisky ze zbrojení.

Podle Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru loni, tedy v roce 2017, vydaly Spojené státy na zbrojení 610 miliard dolarů a spolu s ostatními členy NATO dohromady 900 miliard, což činí 52 procent celosvětových zbrojních výdajů. Druhá v pořadí Čína vydala v roce 2017 na vojenské výdaje 228 miliard dolarů, Rusko jen 66 miliard dolarů.

S nástupem Donalda Trumpa do funkce prezidenta Spojených států se světová veřejnost natvrdo dovídá, že podstatou politiky americké supervelmoci je imperiální nenasytnost, sprosté vydírání, ekonomický nátlak i vojenské násilí.

V době soupeření se Sovětským svazem a pak i s Ruskem dokázaly vlády Spojených států a jejich ekonomické a vojenské elity úspěšně maskovat kořistnickou a násilnickou podstatu své politiky propagandistickými kampaněmi o údajném boji za svobodu, demokracii a lidská práva. Výsledky provokací, agresí proti Jugoslávii, Iráku, Libyi a Sýrii i současný stav Afghánistánu a Ukrajiny ale nenechávají nikoho na pochybách. Jsou strašlivé. V celkovém součtu rozvrat, statisíce mrtvých, desítky milionů uprchlíků, exploze organizovaného zločinu, násilí a teroru.

Aby toho nebylo málo, také proti Evropě, která v důsledku politiky USA a NATO čelí novým migračním vlnám a bezpečnostním hrozbám, vyhlašují Spojené státy ekonomická embarga a celní opatření směřující k celní válce a popření ekonomicky výhodné spolupráce.

Spojené státy jsou dnes, jak to tvrdí D. Trump, nejmocnější a nejbohatší. Jejich horečné zbrojení a agresivní a kořistnickou politiku, založenou na vydírání slabších a na nenasytném drancování a vykrádání surovinových zdrojů, cizích mozků a cizí práce, však ale rozhodně nelze považovat za rozumnou a už vůbec ne za demokratickou. Je to přímý útok na svobodu a suverenitu jiných a je to, pokud jde o zbrojení, přímá hrozba celému světu. Podněcování nových zbrojních závodů na zemi a pokus přenést je i do vesmíru je nutné považovat za bezprostřední ohrožení bezpečnosti lidského rodu.

Z tohoto pohledu je nutné kriticky posuzovat spoluúčast nebo i spolupachatelství vlád České republiky na agresích, okupacích a válečných zločinech vlády Spojených států v Iráku, Afghánistánu, Sýrii. Ale také pasivitu české vlády a české oficiální diplomacie tváří v tvář pokusům dalšího planetárního magora zatáhnout Evropu do nových kol horečného zbrojení a do podpory rozmisťování vojenských zařízení v kosmu.

Miroslav GREBENÍČEK, poslanec (KSČM)