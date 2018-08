Nový školní rok je za dveřmi

Škola je základ pro člověka na celý život. Pro prvňáčky také začátek školních povinností. Někteří se těší na nové kamarády a prostředí, jiní přemýšlejí o tom, co je ve škole čeká. Škola by měla prvňáčka přijmout laskavě a eliminovat tak všechny jeho obavy. V tento čas začínají nové povinnosti i pro rodiče. Učení by rozhodně nemělo být pro dítě mučením.

Rodiče čeká i značný finanční náklad na pomůcky pro žáčka 1. třídy. Cena pomůcek se pohybuje kolem 4000 Kč. Tím však výdaje nekončí. Některé další, nezbytně nutné pomůcky, si individuálně nadiktuje ta která škola. Je třeba také zaplatit obědy, družinu, případně i zájmové kroužky, aby dítě využilo volný čas. Tvrzení o tom, že škola je zdarma, bere notně za své. Každý z rodičů chce pro své dítě to nejlepší, jenže cena kvalitního vybavení školáka je vysoká. Ministerstvo školství by se mělo vážně zamyslet nad tím, zda by alespoň prvňáci neměli pomůcky dostat jednotně a zdarma. Rodiče by tak ušetřili peníze a spoustu času stráveného po obchodech.

V závěru bych ráda popřála všem školákům hodně úspěchů, učitelům hodné žáky a rodičům velkou míru trpělivosti.

Gabriela HUBÁČKOVÁ, stínová ministryně školství KSČM