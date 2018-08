Prý nikdy nezaútočí

Prý NATO nikdy na Rusko nezaútočí, jsem se dozvěděl z televize od jakéhosi Libora Dvořáka. Zpráva mě uklidnila. Nemusím se bát, ani stavět podzemní kryt pod svým, zatím neexistujícím, domem. Mám tedy napříště chápat, že dnes už tisíce rozmístěných americko-aliančních vojáků jsou kolem Ruska jen proto, aby sibiřští či uralští tygři, sysli a krkavci nemohli vnikat do jiných zemí a tím narušovat ekologii světa? Chápu, že tygr nemající co žrát, může se vrhnout na kohokoli (a Rusové ho jistě moc nekrmí), že sysel může narušovat rozjezdové dráhy mírových letadel a krkavci v hejnu se mohou zaplést do jejich trysek a neštěstí je hotovo.

Sice nevím proč, ale titíž vojáci hlídající na hranicích přechody či přelety tygrů, syslů a krkavců by jistojistě dokázali zabránit přívalu muslimských migrantů do Evropy. Nebo by to nedokázali? Pak by ovšem jejich výcvik za mnoho nestál, čemuž nevěřím nejen já, ale ani kos na vysokém stromě v naší téměř horské zahrádce. Vždyť přece mnozí z velitelských celebrit prodělali kurzy přímo v USA či ve Velké Británii a tam jsou na vycvičení demokraticky smýšlejících vojáků pěkní kabrňáci. Ti vědí, jak na to a jak v úplném tichu naučit demokraticky myslet kohokoli.

Spíše si myslím, že stálý přesun nových a nových vojáků, neustále prodlužovaná cvičení blízko ruských hranic a zvyšující se sankce mají za cíl vyprovokovat Rusy. Možná, že ani o vyprovokování nejde. Stačí přece dobře zvolený termín pro incident na moři, jako byl v Tonkinském zálivu, nebo nějaký ten náboj vystřelený údajně z Ruska může to všechno posunout jinam. A že by Američané neuměli blufovat a vymýšlet různé špeky, nevěřím. Stačí si připomenout chemické zbraně v Iráku anebo humbuk kolem pokusu »krutého režimu« Asada potlačit tzv. demokratickou opozici v Sýrii. A… člověk ví své. Shromažďovat vojska na hranicích jiného státu je ovšem hra s ohněm. Ten může leckdo založit. Pak už se nikdo nebude ptát, kdo je přítel a kdo nepřítel. Zvláště nás se to týká. Jsme příliš blízko případného válčiště.

Slovům, že se nikdo napadnout Rusko nechystá, osobně věřím tak jako hitlerovcům, kteří v Mnichově slibovali, že teď už o žádné územní ústupky nemají zájem, že jim jde jen a jen o mír. A o něco později se zachvěl celý svět. Brzy si budeme právě onen Mnichov připomínat.

Jaroslav KOJZAR