Ilustrační FOTO - Pixabay

Nový školní rok přinese řadu změn

V pondělí 3. září začne nový školní rok. Základním školám přinese zmírnění pravidel prodeje potravin ve školních bufetech a školky budou muset zajistit místo všem dětem ve věku od tří let. Začnou platit také některé úpravy vyhlášek, které mají školy připravit na nový způsob financování od září 2019. Změny se v průběhu roku dotknou i nastavení přípravy a průběhu státních maturitních zkoušek nebo provozu mateřských škol.

V základních školách si děti od nadcházejícího školního roku budou moct opět koupit třeba rohlík se šunkou nebo ochucený tvaroh. Umožní jim to novela takzvané pamlskové vyhlášky, která loni v lednu zakázala prodej nezdravých potravin a nápojů ve školních bufetech a automatech. Jejich provozovatelé i ředitelé škol si stěžovali na to, že řada běžných potravin nevyhovuje daným parametrům na obsah cukru, tuku a soli.

Novelu vyhlášky připravily společně ministerstva školství a zdravotnictví. Stále však nebude možné ve školách prodávat slazené či energetické nápoje či vysloveně nezdravé potraviny.

Mateřské školy musí od září garantovat místa všem dětem starším tří let. Obce jim musejí zajistit místo ve spádové školce podle místa bydliště. Změny se očekávají i ve financování školek. Od ledna 2019 by měly dostat 1,8 miliardy korun na rozšíření své provozní doby a na to, aby mohly být ve třídách 2,5 hodiny denně zároveň dvě učitelky.

Ministerstvo připravilo rovněž úpravy v organizaci státních maturit, z nichž některé budou platit už pro jejich podzimní termín na začátku září. Počet odborníků, kteří posuzují vhodnost a správnost testů, se má zvýšit ze dvou na tři. Cermat má také v průběhu zkoušek okamžitě vyhodnocovat všechny podněty o možné chybě v testech, a případně ji hned napravit. Ministerstvo tak reagovalo na pochybení, která Cermat udělal letos na jaře u maturitních i přijímacích zkoušek.

Od října začne platit takzvaná technická novela maturit, která mimo jiné o deset minut prodlouží čas pro psaní didaktického testu z češtiny a stanoví nová pravidla zkoušek pro handicapované maturanty. U písemné práce z češtiny spojí novela dosavadních 90 minut vymezených pro psaní s 20 minutami, ve kterých si dosud studenti vybírali zadání. Téma si maturanti během psaní budou moct i měnit. Nově bude muset Cermat zveřejnit výsledky hodnocení písemky z češtiny a cizího jazyka do 10 dnů, zatímco dosud to musel udělat nejpozději den před ústní zkouškou.

Od září začne platit i řada prováděcích vyhlášek k reformě financování regionálních škol, kterou letos zákonodárci se souhlasem ministerstva školství odložili o rok, tedy na září 2019. Od roku 2020 budou školy dostávat peníze dle odučených hodin, ne žáků. V listopadu se proto úřad chystá vyhlásit rozvojový program, ze kterého by v příštím roce měla jít zhruba miliarda korun na postupné vyrovnání rozdílů v odměňování učitelů v různých krajích ČR.

Již od nadcházejícího školního roku začnou platit například nová pravidla pro sběr dat o počtech učitelů a jejich platech. Školy budou před koncem školního roku zasílat ministerstvu odhad personální situace v následujícím roce, aby bylo možné předpovídat, kolik peněz ve státním rozpočtu bude třeba vyčlenit na platy. Změny ve vyhláškách stanoví také nejnižší počet dětí ve školní družině nebo počet dětí v mateřských školách se dvěma či třemi třídami. Doposud normy upravovaly jen nejvyšší povolený počet dětí. Nově se vymezí rovněž středoškolské obory, jejichž žáky je možné ve škole spojovat do jedné třídy, přičemž dosavadní spojené třídy mohou pokračovat.

(ste)