Pátá Češka do druhého kola - Kvitová

Petra Kvitová zvládla v horkém poledni v New Yorku první kolo tenisového US Open. Turnajová pětka porazila Belgičanku Yaninu Wickmayerovou po setech 6:1 a 6:4. Kristýna Plíšková na rozdíl od minulé sezony přes úvodní kolo nepřešla. S Kiki Bertensovou z Nizozemska prohrála 0:6, 5:7. Jiří Veselý odstoupil na poslední chvíli kvůli nataženému tříslu z US Open. V mužské dvouhře se tak letos na newyorském grandslamu neobjeví žádný Čech.

Jediný český zástupce ve dvouhře mužů Jiří Veselý z turnaje krátce před duelem s Francouzem Corentinem Moutetem kvůli nataženému tříslu odstoupil. O postup dnes budou hrát ještě Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková.

Osmadvacetiletá Kvitová rozjela zápas s Wickmayerovou suverénně. Ve vedru a vysoké vlhkosti vzduchu dala v první hře dvě esa a ukázala, že ji bolavé rameno z New Havenu nelimituje. Vyhrála úvodních šest výměn utkání, za 17 minut vedla i díky deseti vítězným míčům 5:0 a v prvním setu povolila soupeřce jen game.

Za stavu 1:1 ve druhém setu byl zápas na pět minut přerušen, protože se v hledišti udělalo špatně jedné z divaček a byla ošetřována. Wickmayerová se pak snažila hrát rychleji a Kvitová se tolik nedostávala k nátlakové hře. Chybovala a prohrávala 1:4. Při svém dalším podání po dvojchybě ztrácela 15:30, vzápětí ale dala eso a rozjela se. Zápas pak dokončila stejně, jako ho začala - získala pět gamů po sobě.

»Hrála jsem v prvním setu skvěle. I když jsem ztratila ve druhém servis, tak jsem se snažila a nechtěla jsem hrát třetí set. Bojovala jsem,« řekla Kvitová, která si připsala 45. vítězný zápas v sezoně. Její další soupeřkou bude Číňanka Wang Ja-fan.

Kvitová už letos získala pět titulů, ale na grandslamech se jí nedaří. S Australian Open a ve Wimbledonu se loučila v prvním kolem a v Paříži ve třetím.

Kristýně Plíškové se v úvodním setu vůbec nedařilo na podání a za 25 minut dostala od rozjeté Bertensové kanára. Prohrála i další tři gamy, teprve pak se hra vyrovnala. Česká tenistka dotáhla na 4:4, vítězka přípravného turnaje v Cincinnati ale ve dvanáctém gamu druhým brejkem v setu rozhodla.

Za dvaasedmdesát minut zvládla tenistka Petra Kvitová projít prvním kolem US Open. V nepříjemném horku a vysoké vlhkosti vzduchu byla ráda, že s Belgičankou Yaninou Wickmayerovou nemusela hrát třetí set a po horší chvilce ve druhé sadě vyhrála 6:1 a 6:4.

»Výsledek vypadá jednodušeji, než byl skutečný průběh. Ve druhém setu se oklepala, šla do míčů agresivně a já trochu zvadla. Naštěstí jsem udržela koncentraci. Fakt jsem se v tom pařáku snažila nejít do třetího,« oddechla si Kvitová.

Po rychlém průběhu první sady se druhý natáhl, jelikož v něm Kvitová prohrávala 1:4. Na slunci tak možná setrvala déle, než musela. O každé pauze si hráčky dávaly na zátylek ledem naplněné ručníky a snažily se ochladit. »Naštěstí jsme nehrály moc dlouhých vyčerpávajících výměn. I tak mě štvalo, že jsem si musela pořád utírat pot. Raketa mi klouzala v ruce,« řekla Češka.

Výhra v prvním grandslamovém kole je pro Kvitovou letos pozitivní. V Austrálii a ve Wimbledonu se totiž hned po úvodním duelu loučila. »Psychicky jsem připravená. Uvidíme, jak všechno zvládne moje tělo. Snad se nerozpadne. Do New Yorku jsem se v posledních letech trochu zamilovala, tak snad nám ta láska vydrží.«

Veselý odstoupil s nataženým tříslem

Tenista Jiří Veselý odstoupil na poslední chvíli kvůli nataženému levému tříslu z US Open a doufá, že stihne zářijovou baráž Davisova poháru. V mužské dvouhře se tak na newyorském grandslamu neobjeví žádný Čech poprvé po 48 letech.

Muži: dvouhra - 1. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Ferrer (Šp.) 6:3, 3:4 skreč, Del Potro (3-Arg.) - Young (USA) 6:0, 6:3, 6:4, Anderson (5-JAR) - Harrison (USA) 7:6 (7:4), 5:7, 4:6, 6:3, 6:4, Djokovič (6-Srb.) - Fucsovics (Maď.) 6:3, 3:6, 6:4, 6:0, Čilič (7-Chorv.) - Copil (Rum.) 7:5, 6:1, 1:1 skreč, Thiem (9-Rak.) - Bašič (Bosna) 6:3, 6:1, 6:4, Carreňo (12-Šp.) - Džazírí (Tun.) 7:5, 6:2, 6:2, Schwartzman (13-Arg.) - Delbonis (Arg.) 6:2, 7:6 (8:6), 6:2, Tsitsipas (15-Řec.) - Robredo (Šp.) 6:3, 7:6 (7:1), 6:4, Benneteau (Fr.) - Cecchinato (22-It.) 2:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:4, Čong Hjon (23-Korea) - Berankis (Lit.) 4:6, 7:6 (8:6), 6:0, 2:0 skreč, Gasquet (26-Fr.) - Sugita (Jap.) 6:3, 6:1, 6:3, D. Shapovalov (28-Kan.) - Auger-Aliassime (Kan.) 7:5, 5:7, 4:1 skreč, Sandgren (USA) - Troicki (Srb.) 6:3, 6:4, 6:2, Millman (Austr.) - Brooksby (USA) 6:4, 6:2, 6:0, Hurkacz (Pol.) - Travaglia (It.) 6:2, 2:6, 7:6 (8:6), 3:0 skreč, Kukuškin (Kaz.) - Rubin (USA) 6:3, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3), J. Sousa (Portug.) - Granollers (Šp.) 6:2, 6:2, 6:3, Struff (Něm.) - Smyczek (USA) 7:6 (7:2), 6:4, 6:3, Djere (Srb.) - Mayer (Arg.) 6:4, 6:4, 4:6, 2:1 skreč, Fritz (USA) - M. Zverev (Něm.) 4:6, 2:6, 6:4, 7:6 (7:2), 6:2, Norrie (Brit.) - Thompson (Austr.) 7:5, 4:6, 6:4, 6:3, Pospisil (Kan.) - Lacko (SR) 7:5, 6:3, 6:2, Kudla (USA) - Berrettini (It.) 6:4, 7:5, 6:2, Carballes (Šp.) - Krueger (USA) 3:6, 6:2, 6:4, 7:6 (7:3), Johnson (USA) - Istomin (Uzb.) 6:3, 7:6 (8:6), 6:3, Chardy (Fr.)- Rubljov (Rus.) 6:2, 4:6, 6:4, 6:1, Medveděv - Donskoj (oba Rus.) 7:5, 6:4, 6:2, Jarry (Chile) - Gojowczyk (Něm.) 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, 7:5.

Ženy: dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (5) - Wickmayerová (Belg.) 6:1, 6:4, Šafářová - Martičová (Chor.) 6:4, 6:4, Bogdanová (Rum.) - Bouzková 6:4, 6:2, Bertensová (13-Niz.) - Kristýna Plíšková 6:0, 7:5, Wozniacká (2-Dán.) - Stosurová (Austr.) 6:3, 6:2, Kerberová (4-Něm.) - Gasparjanová (Rus.) 7:6 (7:5), 6:3, Garciaová (6-Fr.) - Kontaová (Brit.) 6:2, 6:2, Görgesová (9-Něm.) - Kalinská (Rus.) 6:2, 6:7 (5:7), 6:2, Ostapenková (10-Lot.) - Petkovicová (Něm.) 6:4, 4:6, 7:5, V. Williamsová (16-USA) - Kuzněcovová (Rus.) 6:3, 5:7, 6:3, S. Williamsová (17-USA) - Linetteová (Pol.) 6:4, 6:0, Ósakaová (20-Jap.) - Siegemundová (Něm.) 6:3, 6:2, Flipkensová (Belg.) - Vandewegheová (24-USA) 6:3, 7:6 (7:3), Gavrilovová (25-Austr.) - Sorribesová (Šp.) 6:0, 6:0, Sabalenková (26-Běl.) - Collinsová (USA) 6:0, 4:6, 6:4, Cibulková (29-SR) - Rusová (Niz.) 4:6, 6:2, 6:3, Sakkariová (32-Řec.) - Muhammadová (USA) 6:3, 6:3, Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Alexandrovová (Rus.) 6:3, 4:6, 6:3, Di Lorenzová - McHaleová (obě USA) 6:1, 7:6 (7:1), Kruničová (Srb.) - Bacsinszká (Švýc.) 6:2, 3:6, 6:0, Sasnovičová (Běl.) - Bencicová (Švýc.) 2:6, 6:1, 6:2, Townsendová (USA) - Anisimovová (USA) 3:6, 6:4, 6:3, Glušková (Izr.) - Niculescuová (Rum.) 3:6, 7:5, 6:4, Wang Ja-fan (Čína) - Schmiedlová (SR) 6:1, 3:6, 6:4, Larssonová (Švéd.) - Cornetová (Fr.) 4:6, 6:3, 6:2, Curenková (Ukr.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:3, 6:2, Azarenková (Běl.) - Kužmová (SR) 6:3, 7:5, Witthöftová (Něm.) - Dolehideová (USA) 6:3, 7:6 (8:6), Kalininová (Ukr.) - Von Deichmannová (Licht.) 1:6, 7:6 (7:0), 5:2 skreč, Keninová - Brengle (obě USA) 6:0, 4:6, 7:6 (7:4), Liuová (USA) - Hercogová (Slovin.) 7:6 (7:4), 1:6, 6:4, Arruabarrenaová (Šp.) - Kozlovová (Ukr.) 6:0, 6:3, Puigová (Portor.) - Vögeleová (Švýc.) 6:0, 6:0.

(red)