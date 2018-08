S novicem Petrákem a navrátilci Dočkalem a Brabcem

Záložník Ondřej Petrák je jediným nováčkem v nominaci trenéra českých fotbalistů Karla Jarolíma na úvodní zápas nové soutěže Ligy národů s Ukrajinou a následný přípravný duel v Rusku. Téměř po roční odmlce se do národního mužstva vracejí další středopolař Bořek Dočkal s obráncem Jakubem Brabcem a ještě déle nehrál za reprezentaci Radim Řezník.

Jarolím zatím povolal 22 hráčů, kvůli zranění ale asi vypadne záložník Antonín Barák. Kouč ještě doplní tým o dvě jména. V nominaci Ukrajiny není ani jeden ze dvou bývalých hráčů Slavie Rotaň ani Sobol.

Proti Ukrajině nastoupí český celek 6. září v Uherském Hradišti. O čtyři dny později odehraje v Rostově na Donu přípravné utkání proti domácímu Rusku, které v létě hostilo světový šampionát.

Jarolím se při skládání nominace musel obejít bez zraněných opor záložníka Vladimíra Daridy a kapitána obránce Marka Suchého. Ze zdravotních důvodů jsou mimo hru i další stoper Jakub Jugas, záložník Jaromír Zmrhal či útočník Václav Kadlec. Mezi chybějící hráče se pravděpodobně zařadí Barák z Udine, který má trhlinu ve svalu.

»Vzhledem k tomu, že nám kvůli zranění vypadli tři klíčoví hráči, tak to trochu komplikace je. Smutné je, že jsme se naposledy sešli v červnu, tři měsíce člověk nic nemůže dělat, a ještě než to začne, tak vám vypadnou tři hráči ze základu,« uvedl Jarolím. »Nechci ale být pesimistický, musíme se s tím vypořádat. Jsou tam ještě dvě okénka volná. Půjde nejspíše o křídelního hráče a útočníka,« dodal Jarolím.

Dočkal za reprezentaci nehrál od loňského října. V poslední době mu účast v národním týmu komplikovalo, že vloni v zimě zamířil do čínského Che-nanu Ťien-jie, odkud od února odešel na hostování do Philadelphie. »Bořek má v klubu určitá čísla, co se týče asistencí nebo i gólů. Mluvil jsem s ním osobně, těší se, že se tu po delší době ukáže. Věřím, že když už přijede, budeme moci jeho schopností využít,« uvedl Jarolím.

Také stoper Brabec, který v létě zamířil do tureckého Rizesporu, v reprezentaci skoro rok nehrál. »Jsme rádi, že si našel klub, kde pravidelně nastupuje. Byli jsme s ním v kontaktu, toužil hodně, aby se vrátil, i když to samozřejmě nestačí. Podává slušné výkony,« řekl kouč.

Spolu s Brabcem je z typických stoperů v nominaci už jen Tomáš Kalas, naopak v kádru figurují hned čtyři praví obránci. Jarolím ale počítá s tím, že jeden z nich, plzeňský Řezník, by mohl hrát ve středu defenzivy. Jedna z opor Viktorie má v reprezentačním A-týmu na kontě jediný start z roku 2014. »Záleží, v jakém rozestavení budeme hrát, ti hráči se dají použít na pozici středních obránců,« podotkl Jarolím.

Nová soutěž UEFA Liga národů je rozdělena do čtyř lig a je dodatečnou kvalifikací na mistrovství Evropy 2020. Každá ze čtyř lig bude mít jedno účastnické místo, o které budou bojovat vždy čtyři nejlepší týmy, které si postup nezajistí z běžné kvalifikace. Český celek figuruje v první skupině Ligy B a vedle Ukrajiny má za soupeře ještě bývalého federálního partnera Slovensko.

