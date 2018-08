Ilustrační FOTO - Pixabay

Hurá, škola začíná!

Pro prvňáčky je první září začátek něčeho úplně nového, pro starší děti návrat ke kamarádům a učivu. Pro rodiče končí období prázdnin a problém »kam s dětmi«, ale začíná období »Potřebuji koupit ještě tohle!«. Prostě přichází čas zajišťování, nakupování, příprav a velkých změn. Jak se na ně připravit a zbytečně neutrácet? Co pořídit hned a co později a hlavně na co nezapomenout? Není toho zrovna málo, proto dnešní Haló rady přinášejí malé shrnutí příprav na školu.

O tom, že brzy začne škola, již víc jak měsíc informují hlavně obchody, které nabízejí výhodně a se slevou vše, co takový správný školák potřebuje. Někdy i mnohem víc. Vybavit dítě do školy totiž stojí poměrně dost peněz. A nejde jen o tašku či penál. Je potřeba také myslet na učební pomůcky, oblečení, obutí, přezůvky, svačiny, tělocvik, kroužky… Jak ukázal aktuální průzkum agentury Nielsen Admosphere pro společnost Profi Credit mezi 1500 rodiči školáků a studentů, náklady na vybavení do školy rostou. Zatímco vloni rodiče za školní pomůcky zaplatili v průměru 2933 korun, letos už je to v průměru 3078 korun.

Jen kvalitní taška do školy stojí minimálně tisíci korun. A na ní je potřeba nešetřit. Na první stupeň je vhodná odlehčená aktovka s pevnými zády, pro starší děti bude lepší batoh, ale i ten by měl mít pevná záda, kvalitní šití a více kapes. Pro děti i rodiče je lepší, mohou-li mít děti v tašce zvlášť učení, zvlášť školní pomůcky a zvlášť svačinu a pití. Předejde se pak mnoha nepříjemnostem při vylití pití, či rozmačkání svačiny…

Další nutností je penál, který se dá sehnat v ceně od sta korun do tří set. Dále vybavení do něj (dražší bývají i s výbavou). Jen kvalitní pera stojí okolo sta korun. Kufřík na prvním stupni slouží k uchování potřeb na výtvarnou a pracovní výchovu – sto až dvě stě. Dražší je pak jeho vybavení (cca 500 Kč). A přezutí, krabičky na svačiny, tělocvik, a mnohé další…

Prvňáčci

Připravit prvňáčka na školu je velký zážitek pro celou rodinu. Nová první taška do školy, krásný penál, první pero. S těmito nákupy mnohdy pomáhají i prarodiče, nebo tety. Mnozí budoucí prvňáčci dostali již své tašky k minulým vánocům, nebo na konci školky. A mnohé tašky byly již vybaveny penály, deskami, písmenky, obaly atd. Jestli k nim ale děti měly přístup a už si třeba na školu hrály, je potřeba vše překontrolovat, protože dítko mohlo již vypsat fixky, zlámat pastelky a poztrácet polovinu vybavení.

Nevyplatí se ale dopředu kupovat desky na písmenka, sešity, obaly atd. Vyčkejte, až s jakým seznamem přijde dítko ze školy! Mnohé školy nakupují sešity samy, nebo budou učitelky vyžadovat zvláštní sešity s určitým odstupem řádek. Stejně tak učebnice nejsou všude stejné, takže obaly na ně kupujte až ve chvíli, kdy je máte v ruce.

Nenakupujte zbytečně dopředu

Stejně tak je vhodné počkat s nákupem pastelek, vodovek a temper, které bude dítko potřebovat na výtvarnou výchovu. Podrobný seznam věcí do kufříku (který lze koupit dlouho dopředu), dávají učitelky opět až na začátku školního roku. Většinou obsahuje zástěrku, kelímky, štětce, vodové barvy, tempery, plastelínu a pevnou desku na plastelínu, igelit na stůl, křídy, někdy i barevné papíry, tuž atd. Nejde o zrovna málo věcí a jejich cena není zanedbatelná.

Vedle tašky do školy ale dítko bude potřebovat také přezutí. Na většině škol preferují látkové bačkory s bílou podrážkou, aby děti nedělaly černé nebo barevné šmouhy na linoleu. Bačkorka by měla být akorát velká a pevně sedět i při běhání. Zapomeňte na pantofle a »kroksy«! Nevyplatí se kupovat dopředu, je naopak lepší koupit nové bačkorky těsně před začátkem školního roku, protože děti během prázdnin většinou hodně vyrostou.

To platí i o oblečení. Do školy bude také potřeba vybavit ideálně látkový pytel s oblečením na tělocvik. Cvičky, nebo tenisky opět s bílou podrážkou, tepláčky, nebo kraťasy a tričko. Do tohoto pytle, který mnohdy zůstává v šatně nebo skříňce, je možné dát dítěti i náhradní oblečení, pro případ zašpinění toho běžného.

A další vhodnou, ale ne nutnou výbavou jsou krabičky na svačinu a lahve na pití. U lahví na pití vybírejte takovou, aby se dala dobře vymýt. Zvláště v náustcích se mnohdy po týdnu začnou tvořit usazeniny a plíseň a té se pak již těžko zbavujete. Řešením mohou být i kupované nápoje v lahvičkách, které mohou sloužit týden a pak je prostě vyměníte za nové.

První stupeň

Pro děti z dalších ročníků již není potřeba mnohdy kupovat vše úplně nové. Někdy postačí tašku pořádně vymýt jarovou vodou (po té, co vylovíte zapomenutou svačinu od června) a nechat vyschnout na sluníčku. Potřeba bude ale doplnění psacích potřeb, kufříku na výtvarnou výchovu a také obaly budou potřeba úplně jiné. Mnohé děti vyfasovaly učebnice již koncem minulého školního roku, takže není problém je zabalit ještě před rokem novým. Mnoho učebnic má ale atypickou velikost, a tak musejí být rodiče mnohdy vynalézaví. S nákupem sešitů a obalů na ně počkejte až do září.

Nakoupit ale bude potřeba nové přezutí i oblečení. Mnoho dětí během prázdnin poporoste až o dvě konfekční velikosti.

Druhý stupeň a střední škola

I zde je základní vybavení stejné, jen s tím rozdílem, že děti chtějí moderní batohy, místo penálu jen pouzdro na zip a přezutí či vybavení na tělocvik si vyřeší po svém. Ale vždy trendy. Na rodičích je pak to, aby dohlédli na funkčnost. Nákup sešitů a psacích potřeb by mělo dítě zvládnout samo z vlastního kapesného (které je vhodné pro září zvýšit).

Co je ale u vyšších ročníků a hlavně na střední škole zásah do rozpočtu, je nákup učebnic. Zde se již rodiče musejí připravit na vyšší částky. Minimálně za učebnice cizího jazyka a odborných předmětů. A také s nimi spojených speciálních učebních pomůcek.

1. září výdaje nekončí!

Už vás jen příprava do školy stála přes tři tisíce? Pozor, ještě minimálně dva mějte v rezervě! Se začátkem školního roku se na prvních třídních schůzkách bude přispívat do třídního fondu (cca 1000,- Kč), ze kterého pak učitelé platí výukové pomůcky, nebo výlety.

Dále je vhodné dítěti zajistit obědy, tedy pokud nemá školu jen pár minut od domova, kde na něj každý den bude čekat maminka či babička s obědem. Protože takových dětí je minimum, řeší polední stravování většina rodičů školní jídelnou. Zde stojí obědy většinou 25 až 40 korun na dítě (cena přizpůsobena věku dětí). Ještě v září je ale minimálně u prvňáčků potřeba zaplatit zálohu a zakoupit například čip na obědy.

Dalším výdajem, pokud oba rodiče pracují do odpoledne, bude u nejmenších žáků pravděpodobně družina. U velkých spádových škol může být už problém se do družiny dostat, je potřeba se přihlásit včas. A i zde se za hlídání dětí platí několik set korun měsíčně.

A dalším nemalým výdajem jsou pak zájmové kroužky. Kroužky pořádané školou či družinou mohou být zdarma, nebo jen za symbolický poplatek. Sportovní, taneční, vědecké či výtvarné kroužky pořádané soukromými subjekty ale mohou stát i víc jak tisíc korun za pololetí a to bez zvláštního oblečení či vybavení, které děti budou také potřebovat.

A buďte také připraveni na placení některých dražších školních výletů a případně i školy v přírodě či lyžařského kurzu. Mnoho škol po celý první stupeň zajišťuje dětem kurzy plavání. Ty jsou dotovány, ale platit se mnohdy musí doprava do bazénu. Samozřejmostí jsou plavky a koupací čepice – kupují rodiče.

Základní vybavení školáka

Aktovka nebo batoh – vybírejte takové, které neváží zbytečně moc (do jednoho kila) a mají pevná záda a pevné šití.

Penál – u něj záleží spíše na vkusu dítěte. Pevný patrový zajistí, aby se tužky nelámaly, jednoduché pouzdro je zase praktičtější pro dítě.

Psací potřeby – pro prvňáčky jsou vhodná ergonomická pera. U starších dětí si zjistěte, zda učitelky povolí dětem populární gumovatelná pera. Samozřejmostí jsou 3 tužky různé tvrdosti a ořezávátko. Fixky v základních barvách a pastelky.

Sešity a obaly – seznam potřebných sešitů přinese dítě na začátku školního roku. Pár řádkovaných velikosti A5 a A4 můžete starším dětem koupit i dopředu.

Kufřík – na prvním stupni má každé dítě ve třídě kufřík na výtvarnou výchovu. Samotný kufřík je otázka stokoruny. Obsahuje většinou zástěrku, kelímky, štětce, vodové barvy, tempery, plastelínu a pevnou desku na plastelínu, igelit na stůl, křídy, někdy i barevné papíry, tuž atd.

Přezutí – bačkory do školy kupujte každý rok nové, vždy pevné, ale prodyšné s bílou podrážkou. Pantofle, »kroksy« ani tenisky nejsou vhodné.

Tělocvik – látkový pytel na oblečení na tělocvik by měl obsahovat tenisky s bílou podrážkou, tepláky či kraťasy a tričko s krátkým rukávem, popřípadě mikinu.

Krabičky a lahve – aby svačina neskončila mezi učením, je vhodné dávat jí do plastové krabičky. Pitný režim zajistí lahve. Pozor na její hygienické vymytí!

Výdaje, na které se připravit:

Vybavení školáka – celkové základní vybavení přijde na cca 3000 korun. U starších dětí záleží na tom, jak moc mají zachovalé vybavení z předešlých let.

Učebnice – na prvním stupni většinu dostává dítě ve škole, na druhém a střední škole se učebnice mohou dokupovat. Každá většinou stojí několik stokorun.

Sešity a obaly – ty je vhodné kupovat až v první dny září, kdy dítě přinese jejich seznam. Podle toho se pak dokoupí i obaly na ně. Vše okolo sta korun.

Třídní fond – na státní škole se neplatí školné, na začátku se však přispívá do třídního fondu (většinou cca 1000 korun). Tato platba se může v pololetí opakovat.

Stravování – obědy pro dítě na měsíc vyjdou na cca 500 až 800 korun. Na začátku školního roku se mnohdy platí navíc záloha a čip.

Družina – malé děti mohou odpoledne trávit ve školní družině. Ta stojí několik set korun měsíčně.

Kroužky – Kroužky pořádané školou bývají zdarma, nebo jen za několik set korun za pololetí. Kroužky pořádané soukromými subjekty stojí okolo tisíce korun za pololetí (každý). Počítat je také potřeba s výdaji za oblečení a vybavení.

