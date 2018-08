Na paměť senátora McCaina

Nikto nedal svetu toľko lásky a dobroty ako americký senátor John McCain. Keď som sa dopočul, že zomrel, okamžite mi vyhrkli slzy. Ešte stále plačem. Čo si bez neho počneme?! Kto bude teraz šíriť tú najtupšiu rusofóbiu? Kto bude s fanatickým zápalom obhajovať krvavé americké vojny? Kto bude teraz hrdinom amerických jastrabov, militaristov a nacionalistov?

Ach, drahý John, budeš chýbať všetkým zbrojným lobistom a veľkým korporáciám. Celý život si slúžil vojne a kapitálu. A nielenže si veril, že vojna je správna vec, Ty si sa dokonca sám dobrovoľne rozhodol zabíjať nevinných ľudí. Ako mladý vojak si tak veľmi chcel ísť zabíjať do Vietnamu a Tvoje želanie prelievať krv sa Ti splnilo. Och, toľkej romantiky!

Bombardoval si vietnamské ciele a pozabíjal nespočetné množstvo vietnamských žien a detí. Napalm, bomby, masové vraždenie. Iných by považovali za vojnových zločincov, no z Teba urobili vojnového hrdinu. Prečo? Lebo Ťa Vietnamci zajali. Na rozdiel od Teba, ktorý si sa vyžíval v zabíjaní, oni Ťa nechali žiť. Ale vraj oni sú tí zlí a Ty si ten skvelý »American hero«. Veď vravím - srdce nám láme, že si nás navždy opustil. Fňuk.

V 80.rokoch si bol Reaganov hlavný jastrab. Každý ľavičiar je presvedčený, že väčšie monštrum ako Reagan neexistuje - ale omyl. McCain bol ešte väčší militarista, ešte väčší novo-pravičiar a ešte väčší rusofób ako Reagan. Naš milovaný John bol úplne to najagresívnejšie, čo stvorila Amerika a globálny kapitál. Nejedna slza najväčších milionárov sveta vyhrkla pri správe o jeho úmrtí. Plačeme s nimi, však John bol veľký človek, nikto pre impérium neurobil toľko špinavej roboty, čo on!

Vrchol svojej militantnej úchylky zažil náš drahý John až počas Busha Juniora. Bol jedným z najhlučnejších vojnových štváčov v prípade Iraku aj Afghánistánu. Nejakí blázniví moralisti by možno námietli, že vojny vo Vietname, Iráku a Afghánistáne stáli život okolo 3-4 miliónov ľudí, čo je priam genocidiálne číslo, ale my Johna chápeme - však čo by bola Amerika bez vojen a krviprelievania, pcha!

Zopár miliónov mŕtvych je nič v porovnaní so slobodou a demokraciou, ktorú USA vďaka takým dobrodincom ako McCain prináša svetu. Ty si ten pravý syn Ameriky, John! Nech žijú všetky tie bomby, ktoré prinášajú ľudské práva!

Posledné roky svojho života strávil náš milý John v zatemnení mozgu tou najzúrivejšou rusofóbiou, akú si možno predstaviť. Dokonca vyhlásil, že Islamský štát je menšia hrozba ako Rusko. Haló, Islamský štát! A znenávidel aj Trumpa, lebo podľa neho Trump primálo nenávidel Putina. No chápete - John do poslednej chvíle veril v tú najsilnejšiu hodnotu amerického establišmentu - v číru a nefalšovanú nenávisť. Nenávisť voči Rusku. No proste vlastenec. Náš nekonečne milovaný, chrumkavučký vlastenec. Kto by ho nemiloval!

Ach, aká tragédia, že už nie je medzi nami. Kto sa bude teraz Rusku vyhrážať vojnou? Kto bude obhajovať ukrajinských banderovcov a oligarchov? Kto bude z USA robiť svetového policajta? Kto bude s takou nezlomnou vierou obhajovať americké zločiny proti ľudskosti?!

Je smutné, že takí velikáni ako John odchádzajú z dejín. Veď si len predstavte, že by odišli všetci. Čo za peklo by vo svete nastalo. Odrazu by sa nebojovalo, nadnárodný kapitál by nedrancoval slabšie štáty, americká armáda by neviedla vojny, nešírila by sa nenávisť proti Rusom a iným národom... No fuj. Nič horšie si neviem predstaviť. Však ešte by nebodaj nastal mier.

Snáď John nájde rýchlo svojich nasledovníkov, ktorí tomu čím skôr zabránia. Nech ďalej zomierajú milióny kvôli vojnám, chudobe a nerovnosti. A nech na tom Amerika ďalej bohatne! Tak by si to John želal!

Večná sláva Johnovi, večná sláva kapitalizmu, večná sláva vojne!

Aj vy dnes preplačete celý deň, priatelia?

Ľuboš BLAHA, poslanec Slovenske národné rady