Válka o jez na Labi je nekonečná a trpíme tím všichni

V Děčíně v neděli hladina Labe byla pod 90 cm a v Ústí nad Labem kolem 116 cm, čili velmi nízký průtok. Podíváte-li se na Labe pod mostem, vidíte, že by se snad dalo přejít téměř suchou nohou. Vlivem sucha nemůžeme využít Labe nejen jako dopravní cestu, ale také jako nutný rezervoár vody. Chybí nám jez. Už léta mohl fungovat. Chybí jez, proti kterému se brání skupina ekologických aktivistů! Jez by prý poškodil tamní přírodu. Proč se však nejdou projít po břehu Labe? Proč si neuvědomí, že pokud by již jez existoval, pro okolí řeky by to bylo požehnání? Pro rostliny i zvířata. Vždyť hladina Labe ovlivňuje i výši spodní vody v okolí. Tedy i ve studnách, ale ovlivňuje i míru sucha ve větší vzdálenosti od řeky. Z hladiny Labe nad jezem by se stala miniaturní přehradní nádrž, která by bez jakýchkoli pochybností zlepšila mikroklima v oblasti v době sucha.

Podle zmíněných aktivistů stavba jezu prý řeší jen omezený úsek řeky, a na celkovou splavnost nemá vliv. Přitom naopak nejkritičtějším místem s omezenou splavností je právě úsek od Děčína do Ústí n. L. Umíte si dnes představit, jak by vypadalo koryto Labe a život kolem řeky bez střekovského zdymadla? Aby se tam tito lidé došli podívat, to ne. Museli by přiznat, že se hluboce mýlí, a to přiznat nedokáží! Dnes, v této chvíli, existence zdymadel jsou ekologickým darem přírodě! Podobně by mohl mít stejnou funkci i jez nad Děčínem. Měl by, kdyby jeho výstavba se dlouhá léta nebrzdila. Argumentace tzv. ochránců přírody je zcela primitivní. Vzpomínám si, že v roce 2015 se objem lodní dopravy na Labi propadl na historické minimum a pseudozelení aktivisté upozorňovali, že klimatické změny problém se suchem dále prohloubí a proti jezu použili psychopatickou moudrost: »Chybějící vodu si nemůžeme dostavět ani nabagrovat,« říkal jakýsi Škoda od Zelených. Byl to ale jasný důkaz jejich myšlenkových neznalostí: Jez vodu nevyrobí, ale voda teče shora dolů. Přiteče ke střekovskému zdymadlu i k jezu. Vodu pro jez nemusíme bagrovat, prostě přiteče…

Ale co byste chtěli od těch, co si postavili hlavu? Ti nemají s ekologií nic společného. Jsou to prostě političtí extrémisté, kteří za jedinou pravdu mají tu svou.

Jaroslav DOUBRAVA