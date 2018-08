Pocheovské varianty

Andrej Babiš europoslance Pocheho, jak jsme se dozvěděli počátkem týdne, v žádném případě nenavrhne prezidentovi, aby ho jmenoval ministrem zahraničí. Nedivím se mu. A nejde mi jen o záporné stanovisko Miloše Zemana. Jmenování ministrem zahraničí člověka, který má jiný názor na některé aspekty migrace, než premiér a tedy vláda, bylo by protismyslné. Že by se podřídil, je sice možné, ale představte si podřízeného diplomata, nebo jakéhokoli úředníka, který před či po jednání s partnerem onomu partnerovi sdělí, že sice nesouhlasí s tím, co si myslí vláda (nebo premiér), ale musí plnit její (jeho) pokyny. Jak asi zodpovědně a rychle by je plnil? A může někdo zabezpečit, aby proti nim dokonce nepracoval? A nejde jen o současnou migraci. Jsou i jiná témata, v nichž se názory pana Pocheho liší od stanoviska vlády. Například jeho vstřícnost k současné formě politiky Evropské unie je v rozporu s názorem na jisté reformování Aliance, které chce premiér Babiš také prosazovat. Atd.

Zítra nás čeká jednání vedení ČSSD. Jistá část jeho vedení se chová stále furiantsky a je schopna dovést svůj názor až na kraj propasti. Nahrává tomu sám Poche, který nechce ustoupit. Vidí se v ministerském křesle, nejlépe v tom zahraničním, i když by vzal za vděk i ministerstvo jiné, např. zemědělství, jak se jednou nechal slyšet. Prostě jako pánové Pilip a Bendl kdysi, i on umí všechno.

Kam ale až chtějí představitelé ČSSD dojít, zatím známo není. Že by kvůli Pochemu rezignovali na vládní účast? Je to sice možné, ale je třeba si uvědomit, že vláda vládne s důvěrou a odchod jejich ministrů a celé strany do opozice, by se jim nemusel vyplatit. Volby se blíží, alespoň ty komunální a třetinové senátní, a i když sociální demokracie počítá s propadem, mohl by to být i propad katastrofický. Takže tímto směrem cesta nevede, pokud to není cesta sebevrahova.

A jaké jiné má ČSSD možnosti? Demisi Hamáčka na funkci ministra zahraničí? To ovšem neotevře Pochemu dveře ministerské kanceláře. Naopak. I Poche se bude muset balit. Nějaký čas může být křeslo ministra neobsazeno a řídit ho bude pověřený náměstek. Že by to bylo protiústavní? Nikoli, jenom nepohodlné pro celou vládu a špatný signál do světa. Ani to těžko sebevrazi ze sociální demokracie těžko zvolí.

A tak zbývá skutečně jen jediná cesta. Zeman a Babiš totiž nepovolí. Na Pocheho strana bude muset zapomenout. Jen třeba ne hned (i když i to ‚hned‘ s nějakým bolestínským prohlášením připouštím). Třeba to však bude po volbách, aby se uklidnili kritici uvnitř sociální demokracie a trochu se pozapomnělo. Všechno se zdůvodní tím, že pan Poche se musí připravovat k novým eurovolbám, což je pro něj a celou sociální demokracii jistě prioritou, a pak se v klidu navrhne nový sociálnědemokratický kandidát. Když bude své povinnosti dělat přijatelně, i voliči zapomenou. A Hamáčkovi se Simolou to jen pomůže v boji o udržení se v čele strany. Jen »naši sociálně demokratičtí furianti« budou dál stát na svém, až se i oni propadnou do propadliště dějin jako pan Poche.

Otakar ZMÍTKO