Brno potřebuje náhradní zdroj vody

Město Brno a střední část Jihomoravského kraje zásobuje pitnou vodou v současnosti prameniště podzemní, takřka kojenecké vody z okolí Březové nad Svitavou. A k tomu i povrchová přehradní voda přiváděná z Vodního díla Vír na Žďársku, která je po cestě potrubím k Brnu upravována na pitnou ve Švařci.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje zařadil do krizového plánu tohoto regionu využití artéských vod pro případ výpadku zdrojů pitné vody. V krizové situaci by mohla být dodávka vody prostřednictvím vodovodu na jeden nebo více měsíců vyřazena z provozu. Na území Brna je mnoho nepoužívaných i zapomenutých soukromých vrtů, např. v areálech opuštěných průmyslových podniků a jiných tzv. brownfieldů. Ty chtějí záchranáři důkladně zmapovat, zpřehlednit, kde jsou, komu patří, vyčistit je a chránit před znečištěním.

Lidovci v brněnské městské koalici ohlásili svoji podporu výzkumu třetihorních vod na území Brna, kdy jako pozůstatek zálivu třetihorního moře zůstala v horninách v hloubce asi 60 až 100 metrů pod ulicemi a náměstími Brna velká zásoba podzemní vody. Lze ji získat artéskými studnami, kdy podzemním přetlakem sama vytéká na povrch. Tuto vodu, dnes zcela bez užitku, lze zbavit nežádoucích chemických prvků (železo, magnesium, kalcium) a udělat z ní dobrou pitnou vodu např. k balení do nádob.

Řešení až před volbami

Do tří čtyř let chtějí, aby město udělalo podrobnou metodiku využití artéských vod tak, aby jejich čerpání nenarušilo prameny v horních vrstvách nad nimi. Také proto, že voda z vodovodního řadu může do několika let cenově podstatně podražit. Už proto, že povrchové vody mají často problém se sinicemi a tato voda se musí chemicky hodně upravovat. Není vyloučeno, že příští roky budou neméně suché jako letošek, proto Brno musí mít výhledově připraven náhradní zdroj pitné a užitkové vody. Návrhy hasičů zapojit možné zdroje vody do systému zastupitelé města Brna v minulých letech už dvakrát odmítli! Možná nyní, napotřetí…

První náměstek brněnského primátora Petr Hladík uvedl, že začal konzultovat s podnikem Povodí Moravy možnosti řešení i veřejných potřeb města Brna, tedy zálivku stromů a veřejné vegetace, kropení sluncem rozpálených vozovek v ulicích a chodníků nebo i budování zvláštního druhého potrubí na dopravu v nádržích zachycené dešťové takzvané šedé vody na splachování záchodů, na postřik zahrádek atp. To místo dosavadního luxusu - splachování WC, kropení ulic či zalévání stromů a trávníků finančně drahou, chlorovanou vodou pitnou. Zákon přitom dnes neumožňuje používat k tomu ani např. čistou vodu vytékající bez užitku do řeky z brněnské centrální Čistírny odpadních vod v Modřicích. Odebírat ke kropení a zalévání vodu z řeky nebo z Brněnské přehrady je v době sucha rovněž zakázané.

Bezpečnostní riziko

Investice do náhradních zdrojů pitné a užitkové vody považuje za nezbytné předseda Městského výboru KSČM v Brně a šéf městské organizace Českého zahrádkářského svazu Martin Říha. »Od svého zvolení zastupitelem a členem bezpečnostní komise upozorňuji na chybějící zdroj pitné vody! Zrušením úpravny povrchové říční vody na pitnou v Brně-Pisárkách jsme odkázáni na jeden zásobovací zdroj. Vzhledem k tomu, že půlka kraje je ve stejné situaci jako Brno, vnímám to jako jedno velké bezpečnostní riziko! Brno má možnosti náhradních zdrojů, o které se zmiňuje pan Hladík. Je s podivem, že vždy reaguje až na mé připomínky a řeší je až před volbami. Celou dobu v této věci nepodnikl nic! Opakuji - jsou to čtyři roky, co měl možnost situaci ovlivnit k lepšímu stavu. Zdá se, že je užitečné o tom jako o nápadu hodně mluvit až ve volební kampani. My komunisté myslíme na občany vždy tzv. dva kroky dopředu, s představou budoucího vývoje. Za bezpečnostní riziko považují také vlastnictví vodárenských firem a našeho přírodního bohatství - vody zahraničním kapitálem! Dle volebních výsledků nejlepší pravicoví političtí představitelé prodali naše přírodní zdroje, zpracovny a rozvodné trubní sítě zahraničním investorům a podnikatelům, kteří nám přišli údajně nezištně a přátelsky pomoct vymanit se z totality. Podle komunistů by se mělo vlastnictví např. Brněnských vodáren a kanalizací plně vrátit do rukou města,« zdůraznil Říha.

V městské části Brno-Bohunice je dle starosty Antonína Crhy na Červeném kopci prý až 5000 let stará studna. Je na vodu tak vydatná, že se ji nepodařilo vyčerpat. Letos tam uschnuly v ulicích a parcích dvacetileté stromy. Bohunice proto přistoupily k využití 110 metrů hlubokého vrtu s vydatností 24 kubíků vody za den. Vybudují nádrž s objemem 20 metrů krychlových »šedé« vody k čistění ulic a zalévání zeleně.

(vž)