Ilustrační FOTO - Pixabay

Za lepší ochranu vod

Britský otužilec, právník a zapálený ekolog Lewis Pugh odpoledne úspěšně dokončil svůj další husarský kousek, když po více než 530 kilometrech doplaval podél pobřeží Británie v Lamanšském průlivu do Doveru. Vytrvalostní plavec, kterého v cíli cesty přivítala manželka a ministr životního prostředí Michael Gove, tak chtěl upozornit na nutnost lepší ochrany vod.

»Chci tím poukázat na jediné: naše oceány trpí. Dokud něco opravdu a vážně nepodnikneme, nevím, jestli se to napraví,« řekl 48letý odvážlivec agentuře Press Association před začátkem akce. Pugh, přezdívaný Lední medvěd, má za sebou sérii odvážných plaveb v nejchladnějších a nehostinných vodách světa. Mnohé z nich uskutečnil s cílem upozornit na různé ekologické problémy. Na trasu nazvanou The Long Swim vyrazil 12. července z pláže Sennen Cove v hrabství Cornwall. Denně uplaval kolem 10 až 20 kilometrů a cíle dosáhl o den dříve, než bylo plánováno. »O chvíli, kdy konečně spatřím Bílé útesy doverské, sním už téměř 50 dnů. Nebyl jsem si jistý, zda se mi to podaří, a je to jako sen,« řekl Pugh televizi Sky News asi dva kilometry před cílem. Ministr Gove Pughův kousek ocenil. »Proti němu stály bouře, medúzy i bolestivé zranění ramene. Lewis ale prokázal odhodlání a odvahu, je nám inspirací,« prohlásil Gove.

(čtk)