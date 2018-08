Ilustrační FOTO - Pixabay

Platy se zvednou o osm procent

Vláda našla kompromis. Do zvýšení platů ve veřejné sféře by mělo příští rok putovat průměrně o osm procent peněz víc než letos. Vláda původně počítala s navýšením sumy o šest procent. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) žádala deset.

Platové tarify, navzdory přání největší odborové centrály ČMKOS, neporostou plošně. Učitelům se plat zvedne o 15 procent. Deset procent získaly neučitelské profese. Ostatní by si měli přilepšit méně. Většině pracovníků se má tarif zvednout o čtyři procenta. Vojáci a policisté by měli na tarifu dostat o dvě procenta víc. Do platů by mělo putovat o tři miliardy korun víc, než vláda původně plánovala. Navrhovala nejdřív 22,3 miliardy.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) třímiliardové přidání označil za podstatný nárůst, dobrý kompromis a výhru zaměstnanců veřejné sféry. S tím souhlasil i premiér Andrej Babiš (ANO). »Víceméně jsme se domluvili na kompromisu, který rezultuje do průměru asi osm procent s tím, že je to podle jednotlivých profesí,« uvedl Babiš.

»Snažili jsme se, aby se navýšení co nejvíc dotklo těch, co mají nižší příjmy,« uvedl vicepremiér. »Každý by měl dostat aspoň 2000 korun měsíčně,« doplnil ho Babiš.

Rozumný kompromis

KSČM je nalezením kompromisu potěšena. »Je to rozumný kompromis,« řekl Haló novinám předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Filip souhlasí i s tím, že navýšení není plošné. »Plošné přidávání by vedlo jen k rozevírání příjmových nůžek mezi jednotlivými profesemi, a to by nebylo dobře. My potřebujeme ty nůžky spíše přivřít,« vysvětlil Filip. Podle něj je tento rozumný kompromis možný i díky tomu, že se podařilo ve Sněmovně odmítnout senátní návrh na zvyšování důchodů. »ODS se pokusila touto vychytralou strategií proti sobě postavit zaměstnance a důchodce. Naštěstí se to nepodařilo,« podotkl Filip.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM) si myslí, že státní zaměstnanci mohou být spokojeni. »Osobně jsem navíc byla proti plošnému navyšování, takže koaliční kompromis je pro mne akceptovatelný,« řekla Vostrá.

I předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska a místopředseda KSČM Stanislav Grospič dohodu uvítal. »Jsem rád, že nějaký kompromis byl nalezen. Myslím, že i určité odstupňování má logiku a je lepší než plošné přidání. Z mého pohledu přesto vláda mohla ještě více podpořit nízkopříjmové skupiny. V této chvíli jim přidání víceméně jen pokryje růst životních nákladů,« uvedl Grospič.

Předák ČMKOS Josef Středula označil koaliční dohodu za racionální základ pro dohodu vlády s odbory. »Může to být cesta k dohodě, kterou je možné najít velmi rychle,« řekl Středula. Kritizoval však kabinet za průtahy. »Žádali jsme o jednání v polovině března. Vládě trvá pět měsíců, aby tento návrh sestavila. Je to skutečně výkon. Už jsme se mohli dohodnout dávno,« dodal. Navýšení u jednotlivých profesí chce vláda projednat s odbory zítra. ČMKOS původně požadovala růst tarifů o deset procent pro všechny.

Podle informačního systému o průměrném výdělku pracovalo letos v prvním čtvrtletí ve veřejném sektoru 682 500 lidí. Dostávali plat od státu, samospráv a ze zdravotního pojištění. Průměrný plat ve veřejném sektoru činil v prvním kvartále 32 725 korun. Meziročně se zvedl o 14,2 procenta. Polovina lidí vydělávala přes 30 623 korun.

Zrušeno bude přes 1000 míst

Vláda odkryla i další karty v otázce rozpočtu na příští rok. Státní úřady a organizace by měly od příštího roku zrušit 1327 míst, z toho 281 míst je obsazených. Rozpočet by tak měl uspořit 1,24 miliardy korun. Oznámil Babiš.

Miloslava Vostrá je i za toto opatření ráda. »Je to správný krok. Řada úřadů měla tato místa neobsazená a čerpala na ně peníze, aby jimi vykryla deficity ve svém rozpočtu. Bude lépe, když se hospodaření tímto způsobem zpřehlední,« uvedla Vostrá.

V procentuálním vyjádření by nejvýraznější pokles míst měl nastat u ministerstva spravedlnosti. V návrhu rozpočtu na příští rok rovněž klesla suma určená neziskovým organizacím o 586 milionů korun oproti původnímu plánu. Přesto má podle návrhu celková suma vzrůst o 800 milionů korun vzhledem k letošnímu roku. Vláda bude o požadavcích sektoru ještě jednat.

Výrazně klesat mají peníze neziskovým organizacím vázaným na ministerstvo školství, s růstem počítá ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ve zdravotnictví mají být výdaje na neziskový sektor nižší o 70 milionů korun, školství, kam spadá i podpora sportu, o 448 milionů. Ministerstvo práce a sociálních věcí navyšuje o 98 milionů, úřad vlády snižuje o 65 milionů.

