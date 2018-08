Ilustrační FOTO - Pixabay

Plaga chystá návrh změn v inkluzi

Handicapovaní žáci se speciálními vzdělávacími potřebami by v budoucnu v běžných školách měli častěji využívat jednoho asistenta pedagoga. Řekl to ministr školství Robert Plaga (ANO).

Ministerstvo by do podzimu mohlo dokončit návrh změn ve vyhlášce o společném vzdělávání ve školách, které připravuje na základě analýzy dosavadního fungování inkluze. Revizi společného vzdělávání avizoval Plaga už při nástupu do funkce loni v prosinci s tím, že je třeba mj. zefektivnit využívání peněz na pomůcky včetně asistentů pedagoga. Nechce zpochybňovat, že někteří žáci potřebují asistenta pedagoga, který se bude věnovat jen jim samotným. V jiných případech je však podle něj vhodné, aby jednoho asistenta sdílelo víc žáků. »To vytvoří následně z mého pohledu i efektivní využívání prostředků,« uvedl.

»Nejsou asistenti a pan ministr hledá cestu, jak se s tím vyrovnat. Lidé nemají o tuto práci zájem, počet těch, kteří nastupují do škol jako asistenti, stále klesá. A není to jen věc platu. Ale zmíněný krok neřeší problém inkluze. Tu je třeba přehodnotit, zrušit, vrátit se k normálnímu školství, kdy se handicapovaným dětem speciálním přístupem ve speciálních školách pomůže, aby se mohly později integrovat do společnosti,« kontrovala ministrovi expertka KSČM na oblast školství, pražská zastupitelka a kandidátka do Senátu Marta Semelová. Jak řekla Haló novinám, inkluze by měla probíhat nenásilně, přirozenou cestou jako v minulosti, »než byl přijat tento nesmysl« , na který doplácejí všichni.

Asistenti pedagoga byli nejdražší součástí inkluze. Podle analýzy ministerstva školství tvořili ve školním roce 2016/2017 asi 7,2 % poskytovaných podpůrných opatření a přišli stát na 1,35 mld. Kč. Celkové náklady na podporu při společném vzdělávání dětí činily ve stejném období zhruba 2,07 miliardy korun.

Někdy se za poruchou chování skrývá obyčejná nevychovanost

Vyhláška o společném vzdělávání platí od září 2016. Její schválení tehdy vyvolalo bouřlivé diskuse, i když většina zdravotně postižených nebo jinak znevýhodněných dětí měla nárok na docházku do běžné školy od roku 2005. Výjimkou byly hlavně děti s lehkým mentálním postižením, které se vzdělávaly převážně odděleně.

Plaga by se v novele vyhlášky chtěl zaměřit také na zjednodušení administrativy, která souvisí s vytvářením plánů pedagogické podpory. Návrh změn by podle něj měl být hotov během podzimu. Se záměrem zefektivnit financování a snížit administrativu se vyhláška upravovala už dvakrát – loni v létě a pak na přelomu loňského a letošního roku.

Administrativa narostla do obrovských rozměrů a učitelé - mezi vyplňováním papírů a posíláním hlášení na všechny strany - aby hledali chvilku, kdy vůbec mohou učit. To je třeba řešit společně s kraji i s dalšími institucemi, nejen s ministerstvem školství. Společná domluva je také nutná,« reagovala na ministrova slova Semelová.

»Oblast, která teď není dořešená, a vím, že terén trápí, jsou poruchy chování,« míní ministr. Práce s žáky s poruchami chování a s autismem představuje podle odborníků pro učitele největší zátěž. Vedení ministerstva nyní diskutuje o tom, jak to v systému řešit.

»Děti s autismem by měly být ve speciálních školách, jejich začlenění do běžné školy je velice problematické, ne-li nemožné,« uvedla k tomu Semelová. Je rovněž přesvědčena o tom, že by bylo třeba zvýšit počet speciálních škol, které se zaměřují na děti s poruchami v učení. »V Praze je jedna na Zlíchově, což je nedostačující,« dodala. Přidala poznámku v tom smyslu, že se za poruchou chování leckdy schovává obyčejná nevychovanost. Tvrdí, že někdy je nejjednodušší recept ten nejlevnější - přitvrdit ve výchově.

Na inkluzi by příští rok měly jít asi čtyři miliardy korun. Letošní rozpočet počítal pro společné vzdělávání asi se dvěma miliardami, v průběhu roku na něj ovšem šly i další peníze. Plaga zdůraznil, že se nechystá rušit speciální školy. V příštím roce je pro ně v návrhu rozpočtu vyčleněno kolem 800 milionů korun. Otázkou podle něj naopak je, zda neuvažovat o zvýšení normativu pro tento druh škol, protože jsou nyní podfinancované.

(ku)