Ilustrační FOTO - pixabay

Taxi bez řidiče

V japonské metropoli Tokiu tento týden poprvé úspěšně testovali vozy taxislužby bez řidiče.

Samořízené auto svezlo pasažéry na trase dlouhé 5,3 kilometru v rušném centru města. Vozidlo si zákazníci otevřeli pomocí chytrého telefonu a stejným způsobem také zaplatili. Podle deníku The Guardian pondělní test zvyšuje naděje, že služba bude fungovat do roku 2020, kdy bude Tokio hostit letní olympijské hry. Autonomní vozy taxi by během olympiády mohly přepravovat sportovce a turisty mezi centrem města a sportovišti. Japonská firma ZMP, která vyvíjí robotické vozy, při jejich zavádění spolupracuje s tokijskou taxislužbou Hinomaru Kotsu. Tvrdí, že nynější testy taxíků bez řidiče pro platící zákazníky jsou první na světě. Úvodní série testů potrvá do 8. září. Ještě letos by chtěla taxislužba Hinomaru vyzkoušet robotické taxíky také na trase mezi letištěm Haneda a centrem Tokia. Při zkušebních jízdách je v autě přítomen řidič a jeho asistent, kteří v případě jakýchkoli problémů mohou zasáhnout a převzít kontrolu nad vozem. První jízdy se ale obešly bez komplikací. Celkem robotický taxík v pondělí zvládl čtyři zpáteční jízdy na zmíněném 5,3kilometrovém úseku.

Japonská společnost patří k nejrychleji stárnoucím na světě, a tak je tato země ideálním trhem pro zavádění aut bez řidiče, napsal list The Guardian. Upozornil přitom na rostoucí počet nehod starších motoristů či na nedostatek řidičů ve vylidněných venkovských oblastech.

(čtk)