Ilustrační FOTO - pixabay

Socha Erdogana vydržela jen dva dny

Jen dva dny vydržela v západoněmeckém Wiesbadenu čtyřmetrová socha tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vystavená v rámci zdejšího bienále.

Mezi občany totiž budila takové napětí, že se ji radnice v úterý pozdě večer raději rozhodla odstranit. Masivní socha tureckého prezidenta pobuřovala odpůrce i příznivce kontroverzního politika a také prosté občany hlavního města Hesenska. Odpůrci měli za to, že dílo Erdogana glorifikuje, příznivci v něm naopak viděli urážku. Místní se zase ptali, co v centru města socha Erdogana vůbec dělá. Během úterý se u díla srocovalo čím dál tím více lidí, kteří se dostávali do místy tvrdých verbálních sporů. Situace nakonec dospěla tak daleko, že vedení města rozhodlo o odstranění sochy z náměstí v centru, protože podle svého vyjádření nebylo na tomto místě dále schopno zajistit bezpečnost občanů.

(čtk)