Objev

No, jsem docela překvapen, ono se snad opravdu blýská na lepší časy, už i mainstream si totiž všiml, že u nás něco nehraje. Přesněji, narážím na článek, že u nás jdeme se státním rozpočtem stále do minusu, zatímco naši sousedé – Němci, se téměř za stejných podmínek potýkají s rekordním přebytkem…

U nás sice o tom byly popsány stohy papíru a i poslanci KSČM na tuto »nesrovnalost« často upozorňovali, mainstream ale často mlčel. Raději se zde totiž řeší, zda schodek bude 50 nebo 40 miliard, pořád je to ale schodek a to v zemi, kde je nyní nezaměstnanost vcelku minimální a ani HDP si nevede špatně. No jo, ale v Německu přesto mají přebytek rozpočtu ve výši našeho celého národního dluhu.

Teď si navíc vezměme rozdíl v platech a přitom prakticky srovnatelné ceny potravin (nemluvě o kvalitě), dalšího zboží, služeb a třeba i bydlení. Také, co se sociálních výhod týče, bychom mohli trošku přidat, takže nějak nám zde ten sociální stát pokulhává.

Německo navíc živí hordy uprchlíků, jejichž přijetí my se bráníme, že by to bylo tím? Přeci jenom, mají tak »levnou« pracovní sílu k dispozici, ne? To asi ale nebude ono, když z uprchlíků pracuje možná tak jedno procento. Čím by to tedy proboha mohlo být? Bohem to asi taky nebude, byť Němci věří rozhodně o trochu víc jak my, ale to na druhou stranu asi každý, když jsme ta nejateističtější země na světě. Však i třeba v té Ugandě věří víc, a jak se mají… Nebo že by bylo u nás potřeba víc »makat«? Vždyť přeci už několik let u nás jede heslo »Nejsme jako politici, makáme«, takže v tom to nejspíš taky nebude…

Nabízí se tedy ještě vlastně nějaká varianta, čím by to mohlo být? Vždyť historicky jsme byli vždy prosperující zemí, pokud nás tedy někdo neovládal a nevysával, jako třeba Habsburkové. Kolonie to mají totiž vždy těžké… Nechci malovat čerta na zeď, ale nemohlo by to být příčinou našeho špatného hospodaření i nyní? Kolik že toho vlastně ve vlastní zemi vlastníme? Kde je náš zlatý poklad? Kdo zde má nejvíce firem? Kdo sponzoruje naše mainstreamová média, že o tomto zrovna s moc velkou chutí nepíší? Nemají se nakonec na Západě o něco lépe právě proto, že my se zde máme hůř?

Tomáš CINKA