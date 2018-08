Imigrantské zamyšlení

Nemine snad týden, kdy bychom se nedozvěděli, že v sousední zemi, tedy v Německu, imigranti nenapadli nějakého člověka. Ani křičet své »Alláhu akbar« při tom nemuseli. V Offenburgu například před týdnem Somálec, jak jinak – muslim, ubodal v ordinaci lékaře. Koncem týdne zase v Saské Kamenici zahynul další člověk a opět za tím byli migranti. Ulice se v obou městech naplnily demonstranty, ale »karavana má jet dál«. Jsou zranění po střetech s policií i z táborů pro a proti migrantům, ale opakuji znovu: »Karavana má jet dál«. Německo, podle prohlášení tamní vlády musí se dokázat postarat o ty, co trpí a je třeba odsoudit xenofobii a fašismus.

Ale opravdu ti přišedší trpí? Je sice pravdou, že některé fašizující skupiny si při této příležitosti »přihřívají svou polívčičku«, ale většina těch, kteří přišli do ulic, ač televize se snažila ukázat »nebezpečné srocovatele«, se rozhodla jen protestovat. Proti čemu? Právě proti vstřícnosti vlády Angely Merkelové, jež vlastně svými přístupy k nám do Evropy přitáhla ty, kterým jde většinově o snadnější život. Jen část z nich utíkala a stále ještě utíká před válečnými hrůzami. Poslední události ve španělské Ceutě či migranti vystupující z lodí ve Španělsku, na Maltě či v Itálii mohou dosvědčit, že vůbec nejde o trpící.

Přitom nemyslím, že jde pouze o to natáhnout ruce a přikázat nám: Dej!, ale i mnozí z nich, prý je to v Německu čtyři až deset procent z celkového počtu, sem přicházejí, aniž by se chtěli podřídit našim zvyklostem a preferují toliko příkazy a zvyky muslimského učení. Ne každý z nich jistě je i tak potenciální terorista, ale i kdyby to bylo jen jedno procento, pak se Evropa má čeho bát. Proto jsem přesvědčen, že Andrej Babiš ve svém stanovisku, s nímž jel do Itálie a na Maltu, mluví za nás všechny. Zatím se sem muslimská komunita dostává plíživě. Už jsou tu mešity a modlitebny, už v našich ulicích chodí zahalené ženy, nejde však o masové vniknutí do země, jako je tomu v Německu. Zatím. Aby však skutečně i u nás bylo bezpečno, pak jedinou cestou je umožnit těm, kteří k nám vnikají, aby doma mohli v klidu žít a pracovat. Ne, jak se stalo v případě Iráku, Afghánistánu, Libye či Sýrie, rozdmýchávat vášně, svrhávat pro západ a globální kapitalismus nepohodlně vlády, ale umožnit všem, aby na »svůj chléb si vydělávali sami«.

Milan ŠPÁS, místopředseda OV KSČM Hradec Králové