Chci být černým koněm…

Politické klima v České republice připomíná přetopený kotel, z něhož se line nepříliš vábná vůně. Proč tomu tak je? Příčinou jsou stále převařující se vyčpělé ingredience. Ingrediencemi myslím politiky, občas v novém stranickém saku, technology moci, žongléry prázdných slibů a mistry manipulací s veřejností. Jistě jste si všimli, co je veřejnosti slibováno a co pak reálně plněno. A toto vše se opakuje s železnou pravidelností každé volby. Zvolení politici se potichu vytratí a jedinou jejich snahou je získat místo v nějaké správní či dozorčí radě, ve státní či polostátní firmě.

Vypůjčím si všeobecně známý výrok z Popelky: »Mlha přede mnou, mlha za mnou.« To je realita, to je fakt. A zkusme si položit třeba otázku: »Kolikrát jste měli možnost spatřit vašeho senátora či poslance?« Já jsem sice zastupitel na Praze 8, a přesto jsem tu čest, spatřit paní senátorku, nikdy neměl. Navštívit jednání »svého« zastupitelstva totiž považovala poslední čtyři roky za zbytečné… Opět klasický příklad »technologie moci«. Dokonce si myslím, že by paní senátorka ani nedokázala vyjmenovat všechny městské části, které zastupuje…

Existuje řešení tohoto marasmu? Jsem optimistou, proto věřím, že ano. A dle mého soudu je velmi prosté. Stačí z kotle při volbách vyndat ingredience vyvařené a použít nové. Nebát se nahradit rutinéry lidmi, kteří svůj obvod znají, kteří v něm bydlí a žijí. Lidmi, se kterými se můžete setkat v obchodě, na ulici, u lékaře. Zamoření města, každého sloupu, usměvavými ženami a muži, slibujícími to, co ZJEVNĚ nemohou nikdy splnit, není zárukou ničeho. Spíše naopak. Megaboardy za desítky tisíc korun měsíčně a olepené město plakáty svědčí jen o tom, že existuje kdosi (developeři?), který má zájem právě TUTO stranu prosadit… A v životě je vždy něco za něco, nebo se mýlím?

Jsem přesvědčen, že nejenom Senát, ale zejména městské zastupitelstvo, by měli tvořit lidé, které známe. Lidé, kteří něco dokázali a neztratili při tom smysl pro realitu. Těmi, kteří žijí v realitě každodenního života.

Ve svých volebních senátorských materiálech jsem dal veřejný slib, a to zajistit pro veřejnost pravidelné návštěvní dny v jednotlivých městských částech volebního obvodu č. 23. Politika je služba lidem a ne - jak často vidíme - pouhým nástrojem ke zviditelnění nabubřelého EGA některých.

A obecní zastupitelstvo? Je to nejdůležitější orgán ve vztahu k občanovi, neboť mu přímo ovlivňuje život v jeho bydlišti. A zde by výše uvedené mělo platit násobně.

A paradox předvolební doby? Za všechny jeden. Jsou jím sliby těch politických stran o podpoře bytových družstev a zajištění dostupného bydlení, které v minulosti svojí teorií individualismu současný tragický stav způsobily. Proto chci být oním černým koněm z titulku, který chce stávající povolební aroganci změnit na nefalšovaný zájem.

Vladislav KOPAL, kandidát KSČM do Senátu, volební obvod č. 23 Praha 8